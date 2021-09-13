Глава Wildbеrriеs и «Нежный бизнес» обсудили работу предпринимательниц с маркетплейсами в Подмосковье | Телеканал 360°

Круглый стол для представительниц среднего и малого бизнеса, а также маркетплейсов прошел в подмосковной усадьбе Архангельское в рамках проекта «Большие связи». С участницами женского бизнес-сообщества «Нежный бизнес» встретилась руководитель компании Wildberries Татьяна Бакальчук.

В своем выступлении она отметила, что в России женское предпринимательство имеет огромный потенциал по сравнению с тем, что происходит в других странах.

«Русские женщины могут все: и бизнес создать, и детей вырастить, и в семье чтобы все было хорошо. История показывает, что мы неоднократно на своих плечах выносили и поднимали нашу страну», — заявила Бакальчук.

Она отметила, что в развитии бизнеса ей прежде всего помогает семья, а также люди, с которыми она постоянно работает. Они стали ее единомышленниками.

«Когда тебе нравится приходить на работу и ощущаешь, что люди дышат той же идеей, что и ты, понимают все с полуслова, готовы работать 24 на семь, у них просто глаза горят, ты просто не можешь не делать успешный бизнес», — заявила она.

С этим мнением согласилась председатель областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова. Она отметила, что в Подмосковье сейчас реализуется программа популяризации женского бизнеса.

«Совмещать базовые ценности, которые должна нести женщина — воспитание детей и ведение хозяйства, — с бизнесом очень сложно. Но такой запрос есть. Подрастающее поколение, девочки, видят, как это происходит. У них очень много стереотипов и сомнений. И когда такие круглые столы собираются, очень многие страхи развеиваются», — отметила она.

Основная цель круглого стола — помочь начинающим предпринимателям выстроить эффективную работу с маркетплейсами. В частности, как искать клиентов в условиях высокой конкуренции, организовывать рекламу и выстраивать стратегию по продвижению своего товара.

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил — электронная коммерция и маркетплейсы сегодня стали тем локомотивом, который вытягивает за собой малый бизнес.

«Я думаю, что у каждого в окружении есть такие истории успеха, когда кто-то умеет шить, что-то умеет производить, но не в состоянии наладить сбыт или открыть какое-то крупное производство. Но, оказавшись на электронной площадке, получает доступ сразу к целому новому рынку», — подчеркнул он.

Он отметил, что приглашение на круглый стол руководителя Wildberries не случайно. Татьяна Бакальчук не только представитель успешной реализации женского бизнеса, но и крупнейший налогоплательщик Московской области.

«Мы гордимся тем, что компания находится в Московской области, что Подмосковье является для нее ключевым рынком. Здесь появляется инфраструктура Wildberries, она активно развивается. Так уж сложилось, что Татьяна стала новым символом не только женского бизнеса, но и российского бизнеса вообще. Поэтому мне кажется, что в этом плане разговор с ней для участниц сообщества „Нежный бизнес“ будет вдвойне интересным», — отметил он.

На круглом столе предприниматели изучат истории успешных кейсов эффективного взаимодействия бизнеса и маркетплейсов. По итогам каждый участник получит собственный план по реализации проектов роста на электронных площадках.