Глава Укрпошты ответил НБУ: Аргументы недостоверные — Минфин

Гендиректор Укрпошты Игорь Смелянский назвал недостоверными аргументы НБУ против законопроектов о расширении финуслуг Укрпошты. Об этом он написал в фейсбуке.

Ответ Смелянского

«Коротко о позиции Нацбанка — Украина на уровне Уганды и Габона финансовых услуг, закрыты 30% банковских отделений, но мы против того, чтобы реально это исправить», — написал он.

Смелянский, комментируя аргумент НБУ о том, что будет рост доли госсектора, заявил, что конвертация наличных денег в безналичные расчеты «не увеличивает, а уменьшает долю госсектора».

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На аргумент НБУ о том, что Укрпошта получит неконкурентные условия и будет конкурировать с Ощадбанком и Приватом, Смелянский ответил:

«Опять неправда. Мы будем выполнять все требования НБУ и даже будем членом Фонда гарантирования вкладов, в отличие от Ощада (но тут НБУ не видит проблем). Конкурировать тоже не будем — наша сеть в селе, откуда все эти уважаемые банки пошли.

А если НБУ не хочет конкуренции между госбанками — объедините их в один и получите более 8 миллиардов гривен в год только экономии по расходам, не считая рефинансирования (но здесь НБУ снова смотрит в другую сторону)».

На аргумент о том, что это рискованно, гендиректор Укрпошты заявил, что Нацбанк инициировал закон, где Укрпошта полностью «подпадает под регулирование НБУ по финмониторингу, что с законом о почтовом банке, что без. И мы точно знаем что делаем».

«Украина находится в ужасном состоянии в части доступа населения к банковским услугам: 37% населения не имеют банковских счетов (данные Global Partnership for Financial Inclusion), доля наличных расчетов в Украине, по данным НБУ — 56%;

Украина занимает 30 место по уровню финансовой грамотности населения среди стран Организации экономического сотрудничества и развития. Это недопустимо и стыдно для страны, которая пытается приблизиться к стандартам ЕС», — говорится в презентационных документах.

Согласно данных Смелянского, банковские отделения присутствуют только в 6% населенных пунктов Украины, а банкоматы — только в 30% населенных пунктов.

Напомним

Нацбанк выступает против принятия законопроектов №2788-д и №2788, которые предусматривают предоставление Укрпоште права оказывать банковские услуги.

В Верховной Раде в январе зарегистрировали законопроект №2788, который предоставит возможность Укрпоште открывать и обслуживать почтовые счета, осуществлять валютообменные операции, выпускать платежные карты.

В повестке дня пленарного заседания ВР 19 мая проекты закона №2788, 2788-1 и 2788-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи.

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