Глава Standard Chartered уверен, что рецессия не стала более вероятной — Take-profit.org — Первая крымская

По мнению Билла Уинтерса, обстановка, в целом, удовлетворительная. «Мы знаем, что мировая экономика замедлила темпы роста, однако уже заметны признаки формирования «дна»», — отмечает он.

В числе факторов, поддерживающих эту точку зрения, ФРС и прогресс в торговых переговорах между Китаем и США.

Впрочем, есть признаки того, что Пекин приостановил меры по снижению уровней задолженности, заменив их мерами смягчения, пытаясь поддержать экономику.

Один из самых точных индикаторов рецессии, инверсия кривой доходности, был зарегистрирован в пятницу. Доходность долгосрочной задолженности стала ниже краткосрочной.

Кроме того, вышли ряд неутешительных экономических показателей: производственная активность в Германии упала до минимума за более чем 6 лет в марте, а производство в Еврозоне замедлилось до минимума с апреля 2013-го.

ФРС удивила инвесторов, сменив свои настроения на «миролюбивые» в прошлую среду, заявив, что не планирует повышать ставки в этом году и снизив прогнозы по росту ВВП.

Бывшая глава ФРС Джанет Йеллен разделяет мнение Уинтерса, не считая инверсию кривой доходности предвестником неминуемой рецессии.

Наталья Волобоева, Take-profit.org

Источник: Take-Profit

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