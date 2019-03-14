Глава СПЧ предложил брать в приемные семьи бездомных пенсионного возраста

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил брать бездомных граждан, достигших пенсионного возраста, в приемные семьи. Об этом он заявил сегодня, 14 марта, на заседании СПЧ.

«Как бы вы отнеслись к идее: у нас есть законодательство по приемным семьям, когда в семью берётся ребёнок или несколько детей и до 18 лет они там живут, учатся. Те, кто их берёт, получает определенную компенсацию… Может, попробовать этот механизм использовать для бездомных, которые уже достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность», — сказал Федотов.

Участники заседания высказали мнение, что эта «идея трезвая и интересная».





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