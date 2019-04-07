Глава союза венгров Румынии обвинил украинского посла во лжи — новости политики

Лидеру венгров Румынии Хунору Келемену запретили въезд в Украину до 2020 года.

Хунор Келемен утверждает, что не пытался въехать в Украину по венгерскому паспорту / Facebook — Kelemen Hunor

Посол Украины в Румынии Александр Банков заявил, что лидеру Демократического союза венгров Румынии Келемену Хунору запретили въезд на территорию Украины еще в ноябре 2017 года – с того времени он безуспешно пытался въехать в Украину с венгерским паспортом. Сам Келемен Хунор заявил, что эта информация не соответствует действительности.

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В частности, Банков прокомментировал в Facebook новость о том, что Келемена Хунора не пустили в Украину.

«Господину Келемену Хунору запрещен въезд на территорию Украины с 03.11.2017 года. С того времени он уже пытался въехать в Украину с венгерским паспортом и ему было отказано, поэтому он точно знал о принятом украинской стороной решении», – отметил он.

Facebook

Келемен Хунор, в свою очередь, прокомментировал заявление Банкова.

«Заявление посла Украины в Румынии Александра Банковая, в котором говорится о том, что ранее я пытался въехать в Украину с венгерским паспортом – это неправда. В последние 20 лет я не был в Украине и никогда не использовал венгерский паспорт», – указал политик.

Он также показал страницу своего румынского паспорта, в котором стоит штамп украинских пограничников за 6 апреля. Судя по нему, политику запретили въезд в Украину сроком на три года – до 13 октября 2020 года.

«Поэтому я прошу господина Александра Банкова, украинского посла, также показать подобные документы, которые бы запрещали мой предыдущий въезд в Украину», – подытожил он.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в связи с запретом на въезд в Украину руководителю Демократического союза венгров Румынии (ДСУР) Хунору Келемену.

В ГПСУ заявили, что политика не пустили в Украину на пункте пропуска «Тиса» на Закарпатье, по поручению одного из правоохранительных органов Украины.

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