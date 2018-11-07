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Глава Совета НБУ оценил влияние возможного мирового экономического кризиса на Украину

Мировая экономика 07 Ноя 2018
Глава Совета НБУ оценил влияние возможного мирового экономического кризиса на Украину
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Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Сырьевые экономики страдают от кризисов значительно сильнее, чем высокотехнологичные

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин считает, что ситуация в мировой экономике может осложниться, а в глобальных экономических кризисах сильнее других страдают периферийные страны и государства с сырьевой экономикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Данилишина в Facebook.

«Если предположить, что на мировых фондовых рынках продолжится падение, ситуация в экономиках США и КНР усложнится, то логично ожидать турбулентности в мировой экономике. Это затронет большинство стран, и Украина не будет исключением», — отметил он.

По его мнению, проблем не избежать, если ухудшится ситуация в экономиках стран — основных торговых партнерах Украины и снизятся цены на сырьевые товары, как это бывает при кризисе. Тогда в большинстве периферийных стран, к которым относится Украина, могут начаться серьезные сложности, потому что развитие этих стран было опосредовано развитием мировых экономических центров — США, Китая, ЕС.

Глава Совета НБУ напомнил о том, что в октябре мировые фондовые рынки потеряли более 5 трлн долларов. За прошлый месяц американский индекс S&P снизился на 7%, а общемировой индекс MSCI All-Country World потерял 8% (это худший результат за последние 6,5 лет).

По его мнению, падение рынков связано с опасением последствий торговых войн, что приведет к проблемам в Китае, и торможения экономики США вследствие возможного дальнейшего повышения ставки ФРС.

«Есть повод ожидать дальнейшего снижения фондовых рынков и начала экономического кризиса в мире? Впадать в панику не стоит. Меньше, но в целом подобное по масштабу снижение на фондовых рынках было в 2012 и в 2015 годах. С другой стороны, реальный сектор экономики США сильно зависит от ситуации на рынке ценных бумаг — как правило, если снижение на фондовом рынке приближается к 30%, наступает рецессия», — добавил Данилишин.

Напомним, что в октябре 2018 года Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз относительно роста мировой экономики в 2018-2019 годах с 3,9% до 3,7%.

Отметим, что по данным исследования МВФ, среди стран мира, которые в 2007-2008 годах пережили кризис, примерно в 85% рост экономики все еще ниже докризисного тренда.

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