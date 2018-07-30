Глава совета НБУ объяснил, почему в Украине вырос курс доллара

Сегодня, 17:13

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Данилишин напомнил о ситуации в январе-2018 и прошлогодних колебаниях гривни



Автор фото: Сергей Николаев, «Сегодня»

Курс доллара в Украине в июле вырос из-за ситуации на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщил глава совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

«В июле официальный обменный курс гривни относительно доллара США обесценился почти на 50 копеек. Это породило волну публикаций и репортажей на эту тему, что находит отголоски в разговорах рядовых граждан. При этом редко вспоминают о том, что еще в двадцатых числах января текущего года курс достигал почти 29 грн за доллар США, и в последующие несколько месяцев курс укрепился более, чем на две с половиной гривни, после чего стабилизировался. Такие размеры колебаний фиксировались и в прошлом году», – отметил Данилишин.

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Глава совета НБУ подчеркнул, что в июле гривня обесценилась прежде всего из-за усиления спроса на иностранную валюту на безналичном рынке.

«С одной стороны, спрос обусловили импортеры, покупая иностранную валюту. С другой – дополнительный спрос стимулировала гривня, которая поступила на рынок через возмещение НДС и выплаты нерезидентам по гривневым ОВГЗ. При этом возмещение НДС имеет двоякое влияние на валютный рынок. Ведь эти средства частично направляются на покупку иностранной валюты экспортерами. Кроме того, они используются экспортерами как оборотные средства, что снижает необходимость «заведения» выручки в иностранной валюте в Украину», – пояснил Данилишин.

Однако с целью предупреждения резких изменений обменного курса гривни Национальный банк готов и выходит на валютный рынок с интервенциями по продаже иностранной валюты, подчеркнул Данилишин.

Напомним, ранее экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара. Эксперты считают, что стойкость гривни будет зависеть от внешнеэкономических факторов.

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