Глава Совета НБУ назвал рост курса доллара временным явлением — РБК-Украина

Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Рост курсов валют происходит вследствие ситуативных и психологических факторов

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин прокомментировал ситуацию на валютном рынке, сложившуюся после объявления о военном положении в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Данилишина в Facebook.

По мнению главы Совета НБУ, рост курсов иностранных валют происходит преимущественно в результате влияния ситуативных и психологических факторов.

«Это все носит временный характер. Национальный банк внимательно отслеживает состояние и тенденции валютного рынка и готов, в случае необходимости, к проведению валютных интервенций с целью недопущения резких или чрезмерных колебаний курса гривны. Сейчас объем международных резервов НБУ составляет 17,8 млрд долларов», — добавил он.

Данилишин также считает, что банковская система обеспечивает полнофункциональный и бесперебойный режим работы. «Ликвидность банковского сектора находится на уровне, способном полностью обеспечить своевременное выполнение обязательств перед клиентами и вкладчиками банковских учреждений», — написал он.

Глава Совета НБУ отметил, что введение военного положения на срок в 30 дней не несет непосредственных негативных последствий для экономики Украины и в настоящее время нет фундаментальных причин для снижения темпов экономического роста.

«Однако, в случае наличия соответствующих внешнеполитических факторов, возможного продление действия военного положения может создать соответствующие предпосылки для снижения темпов экономического роста в следующем году», — считает Данилишин.

Как сообщало РБК-Украина, курс доллара резко вырос после сообщений о военном положении. Так, с 23 по 29 ноября курс на межбанковском валютном рынке вырос на 65 копеек с 27,76 грн/доллар до 28,41 грн/доллар.

Напомним, Верховная рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа президента «О введении военного положения в Украине». Решение поддержали 276 народных депутатов. Согласно указу, который обнародован на сайте президента, военное положение в Украине вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября. Военное положение вводится в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

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