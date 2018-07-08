Глава СДПГ: Мы не банановая республика!

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес раскритиковала американского посла Ричарда Гренеля после его обсуждения с немецкими автопроизводителями импортных пошлин, сообщает Welt am Sonntag.

Ранее в Берлине состоялась тайная встреча посла США Гренеля с руководителями крупнейших немецких автомобильных концернов BMW, Volkswagen и Daimler по вопросу урегулирования пошлин. Посол заявил участникам, что уполномочен Вашингтоном найти решение в споре между США, Германией и ЕС. При этом дипломат предложил «нулевое решение», при котором Евросоюз и Соединенные Штаты полностью откажутся от пошлин.





По словам Налес, тот факт, что послы ведут переговоры по таким вопросам, стал для нее новостью. Она посоветовала Гренелю осознать свою роль в Германии и заниматься своими делами.

Если Вашингтон хочет обсудить таможенные пошлины, то пусть этим займутся министр торговли США и министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сказала она.

Мы не банановая республика!

заявила глава СДПГ.

Напомним, в июне Дональд Трамп написал в «Твиттере», что намерен ввести на автомобили из ЕС ввозные пошлины в размере 20%. Он также поручил правительству установить, не угрожает ли импорт автомобилей национально безопасности США. Президент добавил, что итоги расследования станут известны до конца июля.

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