Глава СБУ объяснил, почему заскречено дело Гандзюк

Правоохранители засекретили все данные расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, чтобы их не использовали исполнители, организаторы или заказчики преступления

Василий Грицак: Обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и скорости полной ясности в этом деле

Об этом во время выступления в ВР заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает «ДС» со ссылкой на УНН.

«От себя, в поддержку и солидарность к выступающим передо мной хочу сказать: уважаемые народные депутаты! Обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и скорости полной ясности в этом деле», — сказал Грицак.

По его словам, в СБУ «делаем минимум для того, чтобы давать ту информацию, которая может навредить».

«Любая информация, предоставляемая, кем угодно — независимо, являются ли они участниками процесса едва или не участниками процесса — это может быть использовано теми, кто это сделал», — добавил глава СБУ.

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О смерти Екатерины Гандзюк стало известно днем 4 ноября. Информацию об этом обнародовали в FB-сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк?», которое создали и вели друзья активистки.

Гандзюк, которая работала в Херсонском горсовете, облили концентрированной серной кислотой 31 июля в Херсоне. В результате нападения она получила ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. Правовую квалификацию дела под давлением общественности меняли несколько раз: «хулиганство», затем «умышленные тяжкие телесные повреждения», впоследствии «покушение на убийство» (ст. 15 УК Украины касается покушения на преступление, 115 статья — умышленного убийства). Следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.

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