Глава Офиса Зеленского встретился с послами G7: О чем говорили. Новости политики

На Банковой состоялись переговоры главы Офиса президента Андрея Ермака и послов стран «Большой семерки», а также руководителя представительства ЕС в Украине

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает «ДС».

«Андрей Ермак проинформировал дипломатов о последних шагах для достижения мира на Донбассе. Руководитель Офиса Президента поблагодарил глав дипломатических представительств стран «Большой семерки» и ЕС за твердую поддержку и практическую помощь Украине, в частности в вопросах дальнейшей трансформации страны», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что участники встречи обсудили возможности усиления такой поддержки, прежде всего в контексте дальнейшей реализации структурных реформ, усиление институциональной способности правительства, а также подробно остановились на сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщала «ДС», по данным источников, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 марта, проведет встречу с послами стран «Большой семерки».

По имеющимся сведениям, Зеленский будет говорить с послами о возможных кадровых изменениях в правительстве и правоохранительных органах. В частности, будут говорить о премьер-министре Алексее Гончаруке, генеральном прокуроре Руслане Рябошапке и главе НАБУ Артеме Сытнике.

Ранее сообщалось, что в Верховую Раду внесен проект постановления №3154 о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Проект внесен нардепом от СН Максимом Бужанским.

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