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Глава новосозданной Православной церкви Украины получил Вифлеемский огонь — Деловая столица

Политика 17 Дек 2018
Глава новосозданной Православной церкви Украины получил Вифлеемский огонь — Деловая столица
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Украинские скауты передали Вифлеемский огонь мира новоизбранному предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию

Об этом сообщает пресс-служба украинской скаутской организации «Пласт», передает «ДС».

Так, 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе состоялась церемония передачи Вифлеемского огня мира общине Киева и новоизбранному митрополиту Епифанию.

«Благодарю вас за то, что вы делаете такое доброе дело: в течение 20 лет привозите Вифлеемский огонь мира в Украину накануне Рождества Христова. Мы верим, что это свет, льется из той пещеры, где родился наш Господь принесет в Украину мир. потому что сейчас Украина по-особенному нуждается в этом справедливом мире», — обратился к скаутам митрополит.

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Напомним, 15 декабря в храме Святой Софии (Софии Киевской) прошел Объединительный собор украинских православных церквей, во время которого было принято решение о создании Поместной автокефальной Украинской православной церкви, а также избран ее предстоятель — митрополит Епифаний.

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