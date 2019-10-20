Глава Нацбанка Смолий получил международную награду: фото — новости Украины, Экономика

Глава Национального банка Украины Яков Смолий получил награду «Центробанкир года в Центральной и Восточной Европе» в 2019 году от международной газеты GlobalMarkets, которая входит в информационный ресурс GlobalCapital. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Церемония награждения Смолия прошла в Вашингтоне во время ежегодного собрания Международного валютного фонда и Всемирного банка, 19 октября.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

В НБУ уточнили, что комитет GlobalMarkets Awards отметил успехи Смолия как главы центрального банка к соблюдению последовательной монетарной политики в год значительных политических изменений в стране.

Награда GlobalMarkets Awards — вторая за год международная награда, которая отмечает успехи украинского центробанка на мировой арене. В начале 2019 Национальный банк получил награду Central Banking Awards за прозрачность и развитие диалога со стейкхолдерами в условиях сложной ситуации в стране, начиная с 2014 года.

18 октября Смолий заявил, что Национальный банк Украины не чувствует никакого давления от президента и правительства.

Читайте также: Глава НБУ прокомментировал колебания курса гривни





Источник