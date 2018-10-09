Глава Нацбанка едет на Бали обсудить мировую экономику

цей матеріал доступний українською

Украинская делегация примет участие в заседании региональной группы МВФ и группы Всемирного банка, , а также встретится с руководством МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Иллюстрация REUTERS

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в составе украинской делегации отбывает в Нуса Дуа (остров Бали, Индонезия) для участия в ежегодном собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

Читайте такжеНАБУ закрыло дело о миллионном отдыхе Гонтаревой на Мальдивах

Как сообщила пресс-служба НБУ, на повестке дня собрания обсуждение перспектив мировой экономики и глобальной финансовой системы на ближайшие годы, в частности, в рамках презентации МВФ нового выпуска World Economic Outlook и Global Financial Stability Report.

Также в рамках собрания состоятся мероприятия, посвященные новой монетарной политике и глобальной торговле, передовым технологиям и инклюзивному развитию экономики, финтеху и налогообложению во времена диджитализации, искоренению бедности и коррупции, роли человеческого капитала.

Украинская делегация примет участие в заседании региональной группы МВФ и группы Всемирного банка, в которую входит Украина, а также встретится с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Глава НБУ также планирует провести ряд встреч с представителями других центральных банков для обсуждений вопросов сотрудничества.

Справка УНИАН. Собрания стран — участниц Международного валютного фонда и Всемирного банка проводятся дважды в год для усиления координации по ключевым вопросам. Участниками встреч являются министры финансов, главы центральных банков, ведущие ученые-экономисты, представители бизнеса со всего мира.

В 2016 году эти мероприятия проходили в Украине, впервые за историю нашей страны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник