Глава НАТО: кибератака из России вызовет военный удар

У Североатлантического альянса есть самый настоящий устав организации. Пятая его глава гласит о том, что нападение на одну из стран НАТО равноценно атаке на весь альянс в целом.

Об этом общественности напомнил генеральный секретарь международной организации Йенс Столтенберг. По его словам, в том случае, если Россия позволит себе кибератаку, альянс может прибегнуть к такой мере.

Однако, подчеркивает Столтенберг, решение не будет автоматическим. Западные страны сядут за «стол переговоров» и обсудят, необходимо или нет начинать военную операцию против РФ. Генеральный секретарь НАТО отметил также, что немаловажным стратегическим преимуществом для альянса является тот факт, что ни одна страна в мире не знает, когда Североатлантической блок посчитает нужным прибегнуть к пятой главе своего устава.

Отметим, что текст пятой поправки устава НАТО и правда может допускать значительные возможности для различных трактовок. В нем нет четко отмеченного плана действий в случае нападения на ту или другую страну альянса. В пятой главе черным по белому написано, что страна при защите своего союзника имеет право действовать так, как «сочтет необходимым».

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал о том, кто же на самом деле виноват в том, что отношения между Россией и странами Запада находятся в таком серьезном упадке.

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