Глава МВФ заявила, что ситуация в мире напоминает события перед Первой мировой войной

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Лагард призвала активизировать сотрудничество между странами для решения широкого круга проблем



Кристин Лагард. Фото: AFP

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард полагает, что у современности много общего с периодом перед Первой мировой войной. Такое мнение она высказала в статье, опубликованной на сайте МВФ.

«Мы можем увидеть поразительное сходство с периодом до «Великой войны» − головокружительные технологические достижения, углубление глобальной интеграции и растущее благосостояние, которое избавило огромное количество людей от нищеты, но, к сожалению, также оставило многих позади», − отмечает Лагард.

По ее словам, обе эпохи роднит рост неравенства и неравномерное распределение выгоды от технологического прогресса и глобализации. Из-за этого перед Первой мировой войной страны стали отказываться от сотрудничества на международной арене и продвигать свои отдельные интересы.

«Результатом стала катастрофа – абсолютное доминирование современных технологий, готовых к кровопролитиям и разрушениям», − подчеркнула глава МВФ.

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По мнению Лагард, международному сообществу необходимо научиться адаптироваться к подобным чертам исторической действительности.

Для этого важно укрепить сотрудничество между государствами в различных сферах взаимодействия – «от финансовой интеграции и финансово-технологического сектора до издержек коррупции и изменения климата».

Ранее в МВФ заявили, что мировая экономика еще не оправилась от кризиса 2008 года.

Напомним, в последнее время все чаще стали раздаваться голоса экономистов, которые говорят о приближении глобального экономического кризиса.

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