Глава МВФ предупредила о сокращении мирового ВВП на 1,5% из-за пошлин Трампа







Фото: globallookpress.com









Введение США экспортных пошлин для Китая, ЕС и России может снизить мировой ВВП на 1,5%, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции в день открытия встречи министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Аргентине.

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«Это точно окажет влияние на ВВП, которое при развитии худшего сценария, и, если не считать принимаемые сейчас меры, самые недавние объявления, составит около 1,5% ВВП на глобальном уровне», — заявила Лагард (цитата по ТАСС). Она добавила, что тема эскалации торговых ограничений станет предметом обсуждения на заседании «финансовой G20». При этом Лагард подчеркнула, что не стоит спекулировать на теме последствий санкций до изучения вопроса.

Между тем, в докладе ,который МВФ опубликовал 15 июля, сохраняются апрельские оценки темпов роста мирового ВВП. По мнению экспертов, мировая экономика вырастет на 3,9% как в 2018 году, так и в 2019 году. Вместе с тем из-за усиления протекционистских тенденций и напряженности в торговых отношениях МВФ ухудшил прогнозы роста мировой торговли товарами и услугами на 0,3 пункта в 2018 году, до 4,8%, и на 0,2 пункта в 2019 году, до 4,5%.

«Баланс рисков еще больше сместился в сторону ухудшения прогнозов, в том числе в краткосрочной перспективе. Недавно объявленное и ожидаемое повышение пошлин в США и ответные меры их торговых партнеров усиливают вероятность эскалации и дальнейшего сохранения торговой напряженности», — говорилось в бюллетене МВФ.

Встреча министров финансов и глав центральных банков проходит в Буэнос-Айросе 21-22 июля. Приезд Лагард был встречен в Аргентине акциями протеста. Они начались 20 июля и будут продолжаться в субботу под лозунгами «Нет МФВ». Участники маршей протестуют против политики фонда в отношении страны. В июне МВФ официально одобрил кредит Аргентине в $50 млрд.





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