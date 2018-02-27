Глава МВФ: мировая экономика демонстрирует рост, но страны должны готовиться к переменам

27.02.2018 11:07

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(Рейтер) Директор-распорядитель

Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила во

вторник, что мировая экономика демонстрирует повсеместный рост,

однако из-за изменения экономического ландшафта усилились риски

торговых споров, нормализации монетарной политики и

технологических перемен.

Выступая на конференции МВФ в Джакарте, Лагард сказала, что

рост глобальной экономики, как ожидает МВФ, достигнет 3,9

процента в 2018 и 2019 годах. Это совпадает с январским

прогнозом МВФ и выше показателя за 2017 год на уровне 3,7

процента.

Глава МВФ сказала, что страны Ассоциации государств

Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовятся к повышению процентных

ставок в экономически развитых государствах, таких как США и

страны Европы, но предупредила, что регуляторам нужно бдительно

следить за воздействием этого фактора на финансовую стабильность

и неустойчивые потоки капитала.

«Мы знаем, что это окажет воздействие на остальные регионы

мира, — сказала Лагард. — Остается неясным, насколько эти

изменения повлияют на другие страны, компании, рабочие места и

доходы».

Страны АСЕАН должны использовать новые модели роста, уделяя

больше внимания внутреннему спросу, региональной торговле и

экономической диверсификации, и готовиться к технологическим

переменам, таким как расширение автоматизации производства,

развитие искусственного интеллекта, биотехнологии, появление

новых финансовых технологий и цифровых валют.

Учитывая, что эти изменения могут привести к сокращению

некоторых рабочих мест, странам необходимо принимать меры для

профессиональной подготовки работников к использованию новых

технологий.

«Многие рабочие места так или иначе будут затронуты этим

процессом. Некоторые из них исчезнут, еще больше будут затронуты

автоматизацией. Поэтому нам нужно думать о будущем в сфере

труда», — сказала Лагард, добавив, что единого подхода не

существует и многие страны должны выбрать свой собственный путь.

Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду

(Дэвид Лоудер. Перевела Вера Сосенкова)





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