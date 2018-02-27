Глава МВФ: мировая экономика демонстрирует рост, но страны должны готовиться к переменам

27.02.2018 11:07
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(Рейтер) Директор-распорядитель
Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила во
вторник, что мировая экономика демонстрирует повсеместный рост,
однако из-за изменения экономического ландшафта усилились риски
торговых споров, нормализации монетарной политики и
технологических перемен.
Выступая на конференции МВФ в Джакарте, Лагард сказала, что
рост глобальной экономики, как ожидает МВФ, достигнет 3,9
процента в 2018 и 2019 годах. Это совпадает с январским
прогнозом МВФ и выше показателя за 2017 год на уровне 3,7
процента.
Глава МВФ сказала, что страны Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН) готовятся к повышению процентных
ставок в экономически развитых государствах, таких как США и
страны Европы, но предупредила, что регуляторам нужно бдительно
следить за воздействием этого фактора на финансовую стабильность
и неустойчивые потоки капитала.
«Мы знаем, что это окажет воздействие на остальные регионы
мира, — сказала Лагард. — Остается неясным, насколько эти
изменения повлияют на другие страны, компании, рабочие места и
доходы».
Страны АСЕАН должны использовать новые модели роста, уделяя
больше внимания внутреннему спросу, региональной торговле и
экономической диверсификации, и готовиться к технологическим
переменам, таким как расширение автоматизации производства,
развитие искусственного интеллекта, биотехнологии, появление
новых финансовых технологий и цифровых валют.
Учитывая, что эти изменения могут привести к сокращению
некоторых рабочих мест, странам необходимо принимать меры для
профессиональной подготовки работников к использованию новых
технологий.
«Многие рабочие места так или иначе будут затронуты этим
процессом. Некоторые из них исчезнут, еще больше будут затронуты
автоматизацией. Поэтому нам нужно думать о будущем в сфере
труда», — сказала Лагард, добавив, что единого подхода не
существует и многие страны должны выбрать свой собственный путь.
Оригинал сообщения на английском языке доступен по коду
(Дэвид Лоудер. Перевела Вера Сосенкова)