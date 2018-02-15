Глава миссии МВФ ван Роден встретился с Парубием: стали известны детали разговора

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием в Киеве и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Согласно сообщению, в ходе встречи руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден отметил значительные изменения в украинской экономике за последние два года.

«Благодаря усилиям правительства и парламента мы видим, что экономика оживает и демонстрирует рост на 2-3 процента», – отметил ван Роден. Напомним, по Данным Госстата, рост ВВП Украины в 2017 году составил 2,2% — столько же, сколько и в 2016 году. В госбюджете-2018 заложен рост экономики страны на 3%, однако премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно отмечал, что правительство нацелено за год добиться показателя роста ВВП в 5-7%.

Эксперт миссии МВФ при этом подчеркнул, что работа далека от завершения, и Украина нуждается в больших объемах инвестиций – как внутренних, так и иностранных.

Ван Роден отметил важность закона о приватизации, а также законодательные инициативы, направленные на борьбу с коррупцией. Кроме того, он обратил внимание на важность принятия законов, направленных на улучшение бизнес-среды в стране.

«Именно сейчас – время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией… Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК», – отметил глава миссии МВФ.

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Участники встречи также подробно обсудили вопросы полномочий международной общественного совета – в частности, обязательность его решений для Высшей квалификационной комиссии (ВКК) в процессе отбора судей, а также обязательность учета мнения ВКК в отборе членов такого совета.

«Нам кажется, что создание такого суда, который будет пользоваться наибольшим доверием в обществе, и будет иметь наиболее квалифицированных судей – наиболее важно», – подчеркнул ван Роден.

В свою очередь, Парубий отметил, что возьмет «под особую опеку» законопроекты, которые рекомендует МВФ.

«Очень часто нам приходится выдерживать тяжелые дискуссии, но главное – то, что принимаем важные решения для реформирования экономики», – заявил Парубий.

Председатель Верховной Рады также отметил важность закона «О приватизации государственного имущества», принятого в январе этого года.

«Этот закон не только позволяет начать приватизацию государственных объектов, он также является антикоррупционным, который создает прозрачные правила для приватизации в Украине. Он позволит одновременно и наполнить государственный бюджет, и снизить коррупционные риски, которые, к сожалению, существуют на государственных предприятиях», – заявил спикер Рады.

Председатель украинского парламента выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной.

«Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение», – добавил Парубий.

Одним из важнейших законов в системе борьбы с коррупцией, стоящих на повестке дня, председатель Верховной Рады назвал законопроект об Антикоррупционном суде.

Парубий отметил, что прилагает все усилия для скорейшего его создания и выразил надежду, что все предостережения и рекомендации Венецианской комиссии, в том числе относительно полномочий международного совета экспертов, будут реализованы между первым и вторым чтением документа.

Спикер также сообщил, что законопроект про Антикоррупционный суд будет включен в повестку дня этой сессии в конце февраля, и спрогнозировал его принятие до мая.

Как известно, в Украину прибыла техническая миссия МВФ, эксперты будут находиться в Киеве с 12 по 16 февраля. При этом в Фонде подчеркивали, что выделение очередного транша кредита данная миссия рассматривать не будет, однако министр финансов Украины Александр Данилюк заверил, что визит экспертов МВФ является особенно важным для продолжения сотрудничества с Фондом.

Ранее глава МВФ Кристин Лагард заверила президента Украины Петра Порошенко, что МВФ «готов продолжать поддерживать Украину вместе с другими международными партнерами в ее усилиях по реформированию».

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Украина может получить пятый транш в рамках программы МВФ только после того, как Киев посетит оценочная миссия Фонда, а после рассмотрения ее отчета Совет директоров МВФ примет решение о выделении денег.

При этом отношениях МВФ и Украины наметился очередной кризис. Прекращение сотрудничества с Фондом в НБУ и Минфине считают самой серьезной угрозой для финансовой стабильности Украины. «Сегодня» разобрался в претензиях со стороны МВФ и узнал, чем может грозить разрыв с Фондом:





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