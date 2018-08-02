Глава минпромторга Денис Мантуров — о новых авто, возрождении рынков и неожиданных успехах металлургов

Мировая премьера новых автомобилей российского бренда Aurus состоится в конце августа на Московском международном автомобильном салоне, сообщил «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

СМИ, напомним, окрестили эти авто «Кортеж», но теперь у них есть официальный бренд.

По словам министра, у этих автомобилей хорошие перспективы. Как и у всего автопрома, чью продукцию уже покупают не только в СНГ, но и в Европе.

Раскачались

Денис Валентинович, как вы оцениваете результаты первого полугодия? Новые санкции сильно подкосили российскую промышленность, особенно металлургию?

Денис Мантуров: Напротив, практически все отрасли дали положительный результат. И что особенно показательно: восстанавливается металлургия.

Невзирая на санкции?

Денис Мантуров: Да, невзирая на санкции. И внутренний объем растет, и экспорт. Во многом таким результатам мы обязаны политике импортозамещения, которая и стимулирует спрос на продукцию металлургии. В качестве яркого примера можно отметить устойчивый рост потребления металла в производстве автомобилей, станкостроении, производстве бытовой техники, железнодорожном машиностроении. Продемонстрировала восстановление трубная отрасль.

Неужели нет ни одной «провальной» отрасли?

Денис Мантуров: Конечно, не везде все абсолютно гладко. В первом полугодии из-за снижения доходности в растениеводстве долго «раскачивалось» сельхозмашиностроение. И пока мы не вышли на показатели прошлого года по внутреннему рынку (идем на уровне 2016 года), зато за рубеж поставки сельхозмашин выросли почти в 1,6 раза. Мы очень рассчитываем, что механизмы поддержки в сельском хозяйстве сработают, и производители сельхозтехники до конца года покажут положительную динамику в своей отрасли.

Если же говорить о всем промышленном комплексе, позитивный тренд очевиден: индекс промышленного производства в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 103 процента, а индекс обрабатывающих производств — 104 процента. Сравнивая с предыдущими годами, когда мы боролись за каждую десятую долю процента, могу сказать, что есть серьезные предпосылки ожидать в конце 2018 года в обрабатывающей промышленности роста не менее двух процентов.

В кортеже только наши

Вы сказали, что производство автомобилей серьезно выросло, значит, есть спрос, хотя ряд экспертов продолжают утверждать, что покупательная способность населения крайне низкая. И денег на дорогостоящие покупки у людей по-прежнему нет.



Денис Мантуров: Говоря об успехах автопрома, учитываем много факторов. Во-первых, не только внутренний спрос. Существенно растут экспортные поставки и готовых автомобилей, и комплектов, и компонентов. Мы компенсируем доставку автомобилей до тех стран, которые заинтересованы в нашем автопроме. Продолжаем целевые закупки автобусов для общественных перевозок, карет «скорой помощи», школьных автобусов.

И спрос со стороны населения мы тоже видим. Прежде всего, он активизировался за счет снижения процентных ставок по кредитам. Люди почувствовали большую уверенность в будущем. Постепенно начинают больше тратить.

Интересно, в какие же страны мы стали больше поставлять автомобилей?

Денис Мантуров: В страны Европы. Европейцам нравится приобретать конкурентоспособные автомобили, произведенные в России. Особенно таких компаний, как «Фольксваген», «Рено», «Хёндай», популярны практически все модели «АвтоВАЗа». Также страны СНГ. Мы рассчитываем, что автомобилями российского производства заинтересуются покупатели в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.

На полках в магазинах будет написано: здесь продукты с натуральными жирами, а здесь — с пальмовым маслом

Не можем не спросить про проект «Кортеж». Когда автомобили этого проекта появятся в свободной продаже? И что все-таки будете продавать: лимузины «Кортеж» или автомобили бренда Aurus?

Денис Мантуров: Кортеж — это не бренд, а общепринятый формат построения автомобилей представительского класса. А нашему проекту мы уже присвоили имя — Aurus. В производстве автомобилей этой марки использованы самые лучшие материалы и технологии.

Что касается продвижения бренда, то мировая премьера новых автомобилей состоится на Московском международном автомобильном салоне. А уже в следующем году пройдет европейская премьера Aurus в рамках Женевского автосалона. Также предусмотрено специальное мероприятие для потенциальных клиентов в Монако.

Часть автомобилей, как мы рассчитываем, будет использоваться для обновления государственного парка защищенных автомобилей, причем как российского государства, так и любого иностранного. В числе негосударственных клиентов будут и юридические, и физические лица. Рассчитываем, что с сентября постепенно будем формировать предзаказ, чтобы в следующем году начать первые отгрузки потребителям.

Вы сами сидели за рулем Aurus? Как впечатление? Себе купите такое авто?



Денис Мантуров: Да, мне удалось лично протестировать новые автомобили Aurus, причем как в качестве водителя, так и пассажира. Как водитель могу отметить высокий уровень безопасности в салоне, великолепные разгонные и динамические характеристики. Как пассажир оценил общий комфорт и высокое качество материалов в оформлении интерьера.

Я управлял разными автомобилями. Не может не нравиться комфорт лимузинов и седанов, но мне особенно по душе все-таки внедорожники. Как только внедорожник Aurus выйдет на рынок, я всерьез задумаюсь о его покупке. Скорее всего, это будет в 2020 году.

И сколько все это удовольствие будет стоить? Изначально называли диапазон от 6 до 10 миллионов рублей, но затем появились и версии с более высокими ценами.



Денис Мантуров: Когда два года назад проект только намечался, я называл самую нижнюю ценовую планку. Сегодня мы понимаем, что это автомобиль премиального, а не бизнес-класса. Причем самого высокого. Точная цена определится осенью этого года. Однозначно Aurus будет дешевле своих собратьев — «Бентли» и «Роллс-Ройса».

Составим им конкуренцию?



Денис Мантуров: Почему бы и нет? Этот автомобиль производится в России, поэтому нет ввозных пошлин, а это сразу преимущество в цене. Хотя в нем есть определенный объем иностранных комплектующих, но все равно доминирует российская составляющая. И по мере развития, увеличения серийности этого автомобиля, доля отечественных деталей будет увеличиваться. Aurus также предложит своим будущим клиентам максимально возможную индивидуализацию в оформлении автомобиля.

В СМИ прошло сообщение, что «Опель» хочет вернуться обратно в Россию. Действительно такие переговоры ведутся?



Денис Мантуров: Нет, мы не ведем переговоры с концерном «Опель», они к нам не обращались. Но мы открыты для диалога с нашими зарубежными партнерами.

Этикетка: все по-честному

Одна из последних инициатив на продовольственном рынке — запретить производителям давать своей продукции названия, схожие с известными брендами, если состав не соответствует ГОСТу. Предлагается также разделить продукты на полках магазинов, чтобы покупатели сразу видели состав товара. В народе проект уже окрестили «Честная этикетка». Как он будет действовать?



Денис Мантуров: Это очень правильное решение, я считаю. Приведу пример из собственного опыта. Как-то я попробовал глазированные сырки неизвестного мне ранее производителя. Очень понравились, стал постоянно их покупать. А потом решил почитать, что написано на этикетке. Знаете, что содержится в этих сырках? Пальмовое масло. Там ничего нет, кроме пальмового масла и каких-то искусственных заменителей!

Но ведь вкусно! Сами же говорите!



Денис Мантуров: Вкусно. Но это же неправильно! Пальмовое масло, конечно, не отрава, а для кого-то даже полезный продукт. Может быть, у кого-то натуральный жир не усваивается, и ему только пальмовое масло прописано. Но вопрос в том, хочешь ли именно ты в своем рационе заменить натуральный продукт из животных жиров на растительные жиры или нет?

Не надо ничего запрещать, надо просто честно говорить об этом. Поэтому на полке и будет написано: здесь продукты с натуральными жирами, а здесь — с растительными.

Однако продукт на растительных жирах дешевле, его и будут быстрее разбирать, а натуральные останутся лежать и проиграют.



Денис Мантуров: Значит, именно этого хочет потребитель, понимаете? А мы должны выполнить пожелания потребителя.

Тогда и производители натуральных продуктов будут думать, как снизить цены и привлечь покупателей?

Денис Мантуров: Конечно. И потом, потребители тоже разные. Например, органическая продукция всегда стоит дороже обычной в два раза, не меньше. Но и ее покупают. Главное, чтобы все было по-честному.

Начинай базар!

Недавно в ФАС заявили, что поддерживают снижение максимальной доли крупных торговых сетей на рынке с 25 до 15 процентов. А вам как эта идея?



Денис Мантуров: К слову, ФАС после появления этой информации в СМИ официально заявила, что они не поддерживают снижение доли торговой сети с 25 до 15 процентов. Так что такой идеи у ФАС нет, как нет такой идеи и у нас.

Я не считаю, что в России какие-то привилегированные условия работы для торговых сетей. Их деятельность и так сильно зарегулирована. Почему нужно еще больше ужесточать, есть ли в этом смысл? Думаю, что 25 процентов — это оптимальный уровень. К нему адаптировались все — и участники рынка, и потребители, и муниципалитеты.

Сейчас, если доля торговых сетей превысила 25 процентов, им запрещено дальше расширяться. Но можно предусмотреть исключение из этого правила, например, если торговая сеть начала реализовывать свои инвестиционные проекты, когда не превышала установленный порог. И тогда установить: после реализации своих проектов доля сети не должна, например, превышать 35 процентов. Эта доля по Закону «О защите конкуренции» составляет порог доминирования. Это один из вариантов решения.

Другой вариант — поработать над методикой расчета розничного торгового оборота и того, как считать доли конкретных сегментов розницы в нем. Например, крупные гипермаркеты часто обслуживают не только конкретный муниципальный район, а смежные города и муниципальные образования. Сейчас их оборот засчитывается в оборот того муниципального образования, в котором они находятся. Мы работаем над этим совместно с ФАС России, министерством экономического развития и участниками рынка.

Другие страны могут быть для нас примером?



Денис Мантуров: В странах Запада доля нескольких крупнейших сетей (например, топ-5) в обороте розницы может достигать 60-70 процентов.

У нас же доля всей сетевой торговли, включая несколько сотен мелких региональных сетей, составляет менее 30 процентов, а по продуктам питания, по экспертным оценкам — около 50 процентов, а по данным государственной статистики, и того меньше — менее 40 процентов. Так что нам еще очень далеко до западного уровня консолидации и развития торговых сетей.

А вообще, наша торговля, с одной стороны, не имеет никаких мер господдержки, а с другой — развивается и является самой крупной отраслью экономики. С 1990 года оборот розничной торговли вырос в три раза. Сегодня потребительский рынок — это миллион торговых объектов, полмиллиона объектов общественного питания и бытового обслуживания. Это более 14 процентов ВВП России. В отрасли занято 13,5 миллиона человек.

Впечатляет? Но если отрасль обеспечивает нам существенный вклад в экономику, «тянет» за собой производство и смежные отрасли, зачем мы все время стараемся закрутить гайки, когда нужно делать наоборот — стимулировать развитие торговли?

Точная цена новых авто определится осенью. Но Aurus будет дешевле «Бентли» и «Роллс-Ройса». Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости/Pool/ТАСС

Многие эксперты говорят, что сети вытесняют мелких фермеров.



Денис Мантуров: Сети не вытесняют мелких фермеров, просто мелким фермерам не обязательно пробиваться в торговые сети. Для них есть другие форматы торговли. Это рынки, ярмарки.

Вы знаете, где-то нужно смотреть на зарубежный опыт, а где-то все-таки использовать свои традиции — русские, советские. У нас всегда были ярмарки, базары. Кстати, во всем мире, и в развитых странах в первую очередь, ярмарки, рынки и малые форматы тоже очень развиты. Посмотрите, как идет торговля в других местах. Я много езжу по стране. И вижу, как вдоль дорог организованы базары, очень приличные, кстати. И они востребованы. Вот там есть возможность у селян торговать своей продукцией, которую они производят в небольших объемах.

Есть и другие примеры. Год назад был в Ингушетии, заезжали на суперсовременный логистический центр, где хранятся яблоки от местных производителей. Поставляется эта продукция в крупные торговые сети. Почему? Потому что эти яблоки соответствуют объемам, стандартам, логистике, требованиям торговых сетей. Но это совершенно другие вложения, это дорогостоящие логистические центры. В советское время такого не было, больше двух-трех месяцев яблоки не хранились, они начинали гнить. То же касается и других сельскохозяйственных культур. Поэтому мы за то, чтобы развивать разные форматы торговли, и за счет этого обеспечивать доступность рынка для всех российских сельхозпроизводителей.

Будем возвращать в города рынки? Так долго и упорно боролись с ними, получается, неправильно делали? Хотя во многих городах Европы рынки выполняют лишь декоративную функцию — привлекают туристов.



Денис Мантуров: Известные рынки Европы привлекают туристов, и это естественно. Рынок — уникальный, самостоятельный формат торговли, который нельзя заменить супермаркетом.

На рынки приходят не только покупать, но и общаться. Именно поэтому они присутствуют во всех путеводителях по европейским городам. Они формируют комфортную среду городов, делают их живыми и интересными. Также рынки — это реальный канал сбыта для малых производителей товаров.

В России сейчас строится три круизных судна. Два — на 300 мест и одно — на 150 В год будут добавлять еще по одному судну больших размеров

С сожалением можно сказать, что политика в отношении розничных рынков в России последние десять лет была неверной. Вместо того чтобы, объединившись с бизнесом, привести их в порядок, сами усугубили ситуацию. И дали повод, чтобы о рынках говорили исключительно в негативном ключе. Установили избыточные требования, не дали предпринимателям никакого «горизонта планирования». Перегнули палку, одним словом.

Вызвано это было, понятно, прежде всего, неприглядным внешним видом рынков, возникших в 1990-е годы, ощущением на них полного хаоса, «бардака».

То время прошло. Но из-за ужесточения законодательства число розничных рынков сократилось с шести тысяч до одной тысячи. В шесть раз! Мы планируем изменить законодательство, чтобы кардинально поменять ситуацию и дать рынкам новую жизнь. Законопроект уже разработан, скоро мы внесем его в правительство.

Вы рассказали о придорожной торговле. А Роспотребнадзор категорически против — негигиенично, говорит, продукты насыщаются тяжелыми металлами.



Денис Мантуров: Безусловно, нужно придерживаться требований медико-санитарных условий. И надо их обеспечить. Это, например, вопрос удаленности от дороги. Сколько должно быть метров от обочины? Два-три или 20-30, 50 метров? В 50 метрах от дороги уже сады давно растут, и никто их сносить не предлагает. Так что во всем должна быть мера.

Фудтрак приехал

Год назад минпромторг завершил работу над законопроектом, регулирующим деятельность фудтраков, автолавок и других объектов нестационарной торговли. Но закон так и не принят. Почему?



Денис Мантуров: Проект поправок в закон о торговле мы внесли в правительство летом 2017 года. Осенью состоялись совещания по законопроекту, документ было поручено доработать, пересмотрев и уточнив некоторые положения.

Мы доработали и повторно направили в правительство в июле 2018 года. Сегодня все разногласия по законопроекту наконец сняты, и он готовится к внесению в Госдуму. Ориентировочно законопроект будет внесен в парламент в конце сентября этого года.

Вообще, мобильная торговля — важное звено нашей продовольственной безопасности. Такой формат помогает развитию малого торгового, сервисного бизнеса, общепита. Для фермеров это просто находка. Специализированные колбасные, молочные, мясные автомагазины, как и автокафе, прочие высокотехнологичные и интересные мобильные торговые объекты создадут удобную инфраструктуру для потребителей и предпринимателей.

Разные форматы торговли нормально развиваются и совершенствуются, когда государство обеспечивает всем им право на свободное существование. Рынок сам выстроит нормальный баланс между крупными и малыми торговыми форматами.

Может, пора законодательно закрепить такой подход?



Денис Мантуров: Сейчас минпромторг разрабатывает проект стратегии развития торговли в России до 2025 года. Планируется, что она будет принята правительством в этом году. В документе будут рекомендации по конкретным действиям для развития всех торговых форматов, в основном адресованные региональным и местным властям.

Мы подошли к тому, что главная цель нашей работы — это создание комфортной потребительской среды. Житель любого города в пределах шаговой доступности должен иметь возможность, исходя из своих доходов, купить продукты, одежду, товары для дома, поесть в кафе или ресторане.

Задача органов власти — не менять постоянно эту привычную среду для людей, а, наоборот, сделать так, чтобы у покупателя могли сложиться постоянные привычки, покупательские традиции на основе растущего многообразия того, что предлагает современный мир. Чтобы он мог годами ходить в известную, привычную булочную, овощную лавку, на ярмарку вблизи дома, где его знают продавцы и ждут, а не только лишь в крупные торговые сети, которые, безусловно, тоже должны быть.

И электронная торговля?



Денис Мантуров: Безусловно. Значительный раздел будет посвящен электронному ритейлу. Планируем закрепить мероприятия по развитию оптового звена, стрит-ритейла, системы Tax Free, саморегулирования в отрасли, потребительской кооперации, обеспечению доступности услуг торговли для инвалидов и многим другим направлениям.

Электронная коммерция бурно развивается — по оценкам экспертов, оборот интернет-торговли уже превысил триллион рублей в год. В ряде стран доля интернет-торговли в розничном обороте, действительно, значительна. Например, в Великобритании это 15 процентов, в США и Германии — по 18. А в Италии и Испании — 3-4 процента. У нас — около 3 процентов и доля продолжает постоянно расти. В непродовольственном секторе она уже более 7 процентов. Так что перспективы очень хорошие.

Неподдельный чип

В России действует проект по маркировке меховых изделий, чтобы защитить рынок от контрафакта. Говорят, можно легко подделать цифровые бирки.



Денис Мантуров: Невозможно. У каждой цифровой бирки есть «криптохвост», или так называемый криптокод. Это индивидуальный код, который присваивается конкретной метке на конкретное изделие. Его невозможно повторить. То есть нумеруется конкретное изделие.

Теперь необходимо усилить контрольно-надзорную деятельность, чтобы контролирующие органы могли максимально просто и быстро проверять наличие и достоверность маркировки и оперативно принимать меры. Для этого, во-первых, совместно с Роспотребнадзором и регионами организована масштабная работа по выявлению и пресечению таких нарушений. До конца 2018 года будут проведены контрольные мероприятия по всей России в местах, где высок риск торговли немаркированными изделиями. Такие места известны.

Также прорабатываются изменения законодательства, которые позволят выстроить быструю и эффективную систему реагирования на нарушение правил о маркировке.

российские верфи

Туда — суда

Наш головной танкер химовоз (проект РСТ-27М) был признан за рубежом в качестве одного из лучших судов. В чем его сила?



Мантуров: Действительно, этот проект был высоко оценен старейшим, основанным еще в 1860 году, Британским Королевским обществом корабельных инженеров, который публикует список и описания лучших 50 судов, построенных за год.

Наш танкер может перевозить до 7900 тонн груза, что на 880 тонн больше, чем было у его предшественника. Кроме того, была обеспечена возможность перевозки трех сортов груза одновременно, в том числе химических грузов.

Активно развивается внутренний туризм, есть спрос на круизные суда. Мы их строим?



Мантуров: Строительство пассажирских судов в последние годы стало одним из драйверов развития судостроительной промышленности. В этой работе мы видим два основных направления развития: строительство круизных лайнеров пассажировместимостью более 150 человек и скоростных судов для так называемых коротких плеч: внутригородских, пригородных и междугородних маршрутов малой дальности.

Сегодня у нас строится уже три круизных судна. Два из них — на триста мест и одно — 150-местное. Мы должны начать сдачу этих судов в эксплуатацию с 2020 года. Данные суда призваны заменить старые круизники, построенные еще в 1960-е годы. По мере развития этой программы, используя механизмы льготного лизинга, мы будем каждый год добавлять и закладывать новые пассажирские суда больших размеров.

Что касается малых судов, например, «Валдай», «Комета-120М» — головные суда данных проектов уже построены и введены в эксплуатацию. В ближайшее время они будут производиться серийно.

При этом важно отметить, что строительство пассажирских судов позволяет обеспечить не только загрузку судостроительных предприятий и развитие водного туризма, но и развивает транспортную доступность регионов. В частности, «Комета 120М», введенная в эксплуатацию 30 июля 2018 года, на маршруте Севастополь — Ялта, только за сутки эксплуатации обеспечила перевозку около полусотни пассажиров.

Также сейчас ведется активная работа с труднодоступными и социально значимыми регионами: Иркутской областью, Якутией, Красноярским краем и Амурской областью, где мы уже проанализировали потребности в судах скоростного пассажирского флота. Минпромторгом с 2017 года реализуется ведомственный проект, в рамках которого наряду с «Валдаем» и «Кометой» предусматривается разработка и строительство судов на каверне и экономичных судов на воздушной подушке. Для строительства этих судов необходимо дальнейшее развитие программы лизинга как одного из самых действенных инструментов господдержки.

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