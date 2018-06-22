Глава МИД Литвы показал фото с передовой на Луганщине (ФОТО)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в рамках визита в Украину побывал на линии разграничения в Луганской области
Об этом глава внешнеполитического ведомства Литвы сообщил в Twitter, передает «ДС».
«Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной», — подчеркнул Линкявичюс.
Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним стоят военные возле таблички населенного пункта Екатериновка.
Напомним, 4 июня Линкявичюс призвал Россию немедленно освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.
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