Глава МИД Литвы показал фото с передовой на Луганщине (ФОТО)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в рамках визита в Украину побывал на линии разграничения в Луганской области

Об этом глава внешнеполитического ведомства Литвы сообщил в Twitter, передает «ДС».

«Посещаю линию разграничения в Луганской области на востоке Украины. Мое сообщение народу Украины: ваша борьба против агрессора не забыта. Ваша борьба за свободу и евроатлантическое будущее вашей страны имеет поддержку. Литва и международное сообщество солидарны с Украиной», — подчеркнул Линкявичюс.

Также он разместил фотографию, на которой вместе с ним стоят военные возле таблички населенного пункта Екатериновка.

Напомним, 4 июня Линкявичюс призвал Россию немедленно освободить незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова.

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