Глава МИД Германии Маас в ближайшее время посетит Донбасс

Глава МИД Германии также обсудил с Порошенко возможность развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас в ближайшее время посетит Украину. Об этом Маас сообщил в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Глава внешнеполитического ведомства Германии подтвердил намерение посетить Украину, в том числе Донбасс, в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также скоординировали подходы относительно перспектив развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса.

«Была отмечена принципиальная важность того, чтобы миротворцы ООН охватывали всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы. Подчеркнуто важное значение работы в «нормандском формате» и потребность в продолжении режима санкций против России как элемента сдерживания от агрессии», – добавили в пресс-службе украинского президента.

Напомним, ранее визит Мааса в Украину и его поездку на Донбасс анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы договорились, что мы это (поездку на Донбасс) совершим с новым министром иностранных дел Германии вместе… Важно не только понять смысл российской агрессии, но и почувствовать», — заявлял Климкин.

Отметим, Маас возглавляет немецкий МИД с 14 марта 2018 года. Маас сменил на посту Зигмара Габриеля. Таким образом, теперь Маас будет представлять Германию на встречах глав МИД в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция, Россия).





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