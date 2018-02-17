Глава киевского филиала "Россотрудничества" пожаловался в полицию на погром

Руководитель центра «Россотрудничества» в Киеве Константин Воробьев заявил, что обратился в полицию из-за нападения на офис активистов националистических организаций

По словам Воробьева, националисты причинили значительный материальный ущерб, передает «ДС» со ссылкой на «РИА Новости».

«Акция проходила под экстремистскими лозунгами, звучали призывы к физической расправе над сотрудниками и гостями центра. Здесь в этот момент находились около 50 детей в возрасте от 5 до 15 лет. А также группа иностранцев, которые занимаются на курсах русского языка. Все мероприятия сорваны. На стенах надписи соответствующие», — сказал Воробьев.

«Полиция оперативно среагировала, приехала. Они активно не вмешивались в развитие событий и не препятствовали нанесению материального ущерба. Сейчас мы составили все необходимые протоколы, все заявления. Сюда, кстати, приехали представители мониторинговой миссии ОБСЕ», — сказал Воробьев.

Он также сообщил, что полиция никого из националистов не задержала.

«Это была абсолютно экстремистская акция запугивания. Они сказали, что предупреждают, а в следующий раз уже будет другой разговор», — отметил Воробьев.

Напомним, 17 февраля активисты националистических организаций разгромили офис «Россотрудничества» в Киеве и сожгли флаг России.

В связи с этим организация не будет несколько дней работать.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия обратится по данному поводу в ОБСЕ.

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