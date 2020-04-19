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Глава Херсонского облсовета Мангер посетил «московский» храм вопреки карантину. Новости политики

Политика 19 Апр 2020
Глава Херсонского облсовета Мангер посетил «московский» храм вопреки карантину. Новости политики
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Руководитель Херсонского областного совета Владислав Мангер посетил пасхальную службу в Свято-духовском кафедральном соборе Херсона (УПЦ Московского патриархата)

В полночь священники водили крестный ход вокруг храма в нарушение карантина, передает «ДС» со ссылкой на местное издание «Мост».

Отмечается, что служители церкви совершали все свои обряды, при чем, не запрещали прихожанам собираться толпой как возле храма, так и внутри. При этом сотрудников полиции возле церкви не было.

Известно, что на богослужение прибыл и глава облсовета Владислав Мангер, чья машина стояла возле церкви, а рядом с собором ходили его охранники.

Данную информацию подтвердили в пресс-службе Херсонского облсовета, передает «Укринформ».

«Председатель облсовета был на службе, посещение храма он считал для себя самым важным», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Владислав Мангер является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Как сообщала «ДС», праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах по всей Украине. Богослужение в большинстве храмов прошли без нарушений.

Вместе с тем было зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, в том числе и в Почаевской Лавре. Также полиция возбудила уголовное производство в связи с нарушением карантинных правил в Святогорской Лавре в Донецкой области.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что массовое посещение церквей 12 апреля в Вербное воскресенье стало одной из причин скачка заражения коронавирусом.

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