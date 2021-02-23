Глава ГФС сменил руководителей региональных подразделений в 10 областях

Глава Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник сменил руководителей региональных подразделений в 10 областях.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Сегодня я объявил приказ о назначении и.о. руководителей региональных подразделений в 10 областях: Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской», — написал Мельник.

Он отметил, что, возглавив ГФС Украины, «четко сформулировал приоритеты нашей с командой работы».

«Во-первых, это эффективная борьба с теневой экономикой. Системная, скоординированная, аналитически обоснованная. Во-вторых, это обеспечение финансовой безопасности страны, которая является основой благосостояния граждан и прогрессивного развития Украины. Еще в декабре я говорил: кадровые изменения необходимы, поскольку они являются одной из ступеней на пути к решению проблемных вопросов в службе. Мы строим новую систему, но не огульно уничтожая весь предыдущий опыт и компетенции, а путем формирования новой этики институции, которая будет построена на порядке и прозрачности», — заявил Мельник.

Он отметил, что сейчас экономика Украины недополучает сотни миллиардов из-за коррупции и экономических преступлений. Поэтому основные направления работы для новых руководителей: искоренить существование незаконных каналов реализации подакцизных товаров и ликвидировать деятельность налоговых «схем».

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Как сообщалось, Кабмин назначил Мельника председателем ГФС в декабре 2020 года. Ранее, в 2014-2016 годах, он работал начальником Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Фото: Вадим Мельник/ФБ

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