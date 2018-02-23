Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Глава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний

Глава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний

Мировая экономика23 Фев 2018
Глава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

  • # Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе© РИА Новости, Алексей Витвицкий| Перейти в фотобанк

 

БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо защищать конкурентоспособность своих компаний и сформировать видение будущего для своей промышленности, сказал глава Европарламента Антонио Таяни на конференции в Брюсселе.

«Нам необходимо иметь видение будущего для нашей промышленности, для этого нам необходимо защищать конкурентоспособность наших компаний. ЕП одобрил хорошие правила против демпинга. Нам нужно укрепить нашу промышленную структуру, нам нужна политическая стратегия», — сказал он.

Таяни также заявил, что поддерживает создание в Евросоюзе промышленной политики. 

«Я выступаю в поддержку промышленной политики», — сказал он.

Совет министров стран Евросоюза, отвечающих за конкуренцию, на неформальной встрече в феврале начал готовить долгосрочную стратегию промышленной политики ЕС, рассчитанную до 2030 года. В продолжение прошедшего обсуждения планируются встречи на политическом и экспертном уровнях по этому вопросу, включая министерские встречи в Брюсселе в марте.

 

Версия для печатиГлава ЕП: Евросоюзу нужно защищать конкурентоспособность своих компаний

Источник

← Эксперты заговорили об экономическом коллапсе США: Россия не рада Борис Кушнирук: Нового цунами не будет →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top