Глава электронной коммерции Viber: «В ближайшее время торговые центры никуда не исчезнут»

Глава электронной коммерции Viber Зефрин Ласкер посетил Москву в рамках Conde Nast Digital Day и рассказал Rusbase, каким он видит будущее онлайн-магазинов и мессенджеров, скоро ли исчезнут из городов торговые центры и чем отличается российский пользователь от американского.

О будущем электронной коммерции

Раньше мы просто покупали все необходимое в магазине или заказывали по каталогу. Так было двадцать лет назад. Теперь у нас много разных способов. Вы можете купить что-то с помощью своего смартфона, с помощью ноутбука и можете просто пойти в магазин. Поэтому я думаю, что электронная коммерция станет еще более разнообразной, появится больше способов, при помощи которых люди смогут покупать вещи и как-то взаимодействовать с продавцами.

Каждый раз, когда появляется новая технологическая платформа, открывается новая возможность. Ваш смартфон предлагает вам продукты и вещи, которые раньше вы заказывали с помощью старых телефонов, совершая звонки, а теперь с помощью Siri или Alexa можно что-то купить, просто поговорив с компьютером.

Возможно, на очереди виртуальная реальность? Скорее всего, совсем скоро люди смогут использовать эти технологии для приобретения каких-то вещей. Например, я смогу, находясь здесь, в Москве, пойти в виртуальный магазин, который физически существует в Нью-Йорке. Там я смогу посмотреть на продукты, выбрать и через три дня получить их в Москве. Это вполне возможно.

Исчезнут ли торговые центры?

В США словно произошел раскол. Некоторые торговые центры, у которых дела шли не очень хорошо, как правило, закрывались. Если это хороший торговый центр, вы идете туда не только за покупками: вы можете более полно прочувствовать атмосферу шопинга, прогуляться, поесть. Это нечто большее. Розничная торговля и бренды стремятся к тому, чтобы обеспечить покупателю некий опыт, а не просто продажи. Поэтому я считаю, что торговые центры так или иначе в городах останутся до тех пор, пока они предоставляют другой опыт.

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Об Amazon и новых брендах

Покупки онлайн, на мой взгляд, не так интересны для более взрослого поколения, но очень актуальны для молодежи. Благодаря электронной коммерции появились новые бренды, направленные непосредственно на потребителей, такие как очки от Warby Parker или компания Casper Sleep, продающая матрасы. Это новые типы брендов, нацеленные напрямую на потребителя. Они приходят на смену старым, и я считаю, что это очень интересная тенденция.

О пользователях

Согласно статистике, в России делится покупками с помощью Viber каждый третий пользователь — столько же, сколько в США и Европе.

Молодежь покупает что-то онлайн чаще, чем люди постарше. Последние больше предпочитают обычные магазины.

О будущем мессенджеров

Я думаю, что влияние мессенджеров в будущем только усилится. Обмен сообщениями — очень простая форма коммуникации, которая всегда будет иметь преимущество перед другими возможностями коммуникации в диджитале.

С помощью гаджетов мы можем делать очень многое. Например, я могу увидеть свою семью, поболтав через Facetime, и уже через час мы сможем использовать наши телефоны для видеоконференции. Но, опять же, это виртуальная реальность, она дает новые возможности коммуникации людьми, которые находятся не рядом. А личное общение все же отличается.

Есть самые разные виды мессенджеров. Например, у многих установлен WhatsApp для общения с людьми, его использующими, или другие приложения. У них разная аудитория, разные пользователи, разная история. В будущем мессенджеры будут более узкоспециализированы, основываясь на типах сообществ, и это хорошо. Место на рынке существует не только для одного приложения.

Я чаще всего использую Viber, потому что это мой продукт. Мы с командой работаем над приложением, но следим и за другими, тестируем конкурентные решения и видим, насколько они различаются уже сейчас. И я думаю, что это замечательно, ведь мы, в свою очередь, можем поучиться у коллег по цеху. Все привносят на рынок свои хорошие вещи и свои идеи.

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