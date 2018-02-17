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Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ

Политика17 Фев 2018
Глав МИД Чехии – Климкину: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций против РФ
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Чешская Республика поддерживает территориальную целостность Украины и сохранение режима санкций в отношении РФ. Об этом заявил чешский вице-премьер-министр, министр иностранных дел Мартин Стропницкий во время встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным в рамках 54-й Мюнхенской конференции.

«Отметив активный политический диалог между странами, стороны обсудили вопросы повестки дня украинско-чешского сотрудничества», – говорится в сообщении украинского МИД.

Отмечается, что чешский дипломат заверил в неизменности курса правительства ЧР по дальнейшей практической поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

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