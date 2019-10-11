Гигант Korea Technology вложился в разработчика ID-решений

Южнокорейский блокчейн-стартап ICONLOOP провел раунд А привлечения инвестиций, в ходе которого собрал 10 миллиардов вон (более 8 миллионов долларов) для разработки новых децентрализованных ID-решений.

Согласно сообщению, опубликованному 10 октября, этап финансирования возглавила венчурная корпорация Korea Technology Finance Corporation. Также инвесторами выступили TS Investment и ряд других компаний. По словам представителей ICONLOOP, это первые венчурные инвестиции с момента основания стартапа в 2016 году.

ICONLOOP планирует направить привлеченные средства на разработку и запуск новой услуги децентрализованной идентификации (DID) под названием «my-ID» в первой половине 2020 года. My-ID предоставит пользователям возможность быстро проходить процедуру аутентификации с помощью мобильного телефона и получать доступ к службам, которые требуют идентификации.

В будущем ICONLOOP планирует расширить свою услугу my-ID на такие отрасли, как финтех, электронная коммерция и здравоохранение. В настоящее время 27 компаний, связанных с банковским сектором и производством, готовы использовать решение стартапа.

Среди других разработок компании – решение CHAIN ID для аутентификации и децентрализованный паспорт (DPASS).

Напомним, ICONLOOP занимается интеграцией блокчейна в сферу банкинга.

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