Гигант электронной коммерции Overstock анонсировал продажу биткоина на своем сайте























Дружественный по отношению к биткоину онлайн-ритейлер Overstock.com рассчитывает уже в следующем году начать продажу криптовалюты на своем сайте. Об этом сообщает Forbes.

Новый функционал будет реализован при помощи криптокошелька Bitsy, который разработала входящая в инвестиционный портфель Overstock компания Medici Ventures.

По словам основателя и CEO Overstock Патрика Берна, сегодняшний день можно считать запуском бета-версии Bitsy. Его полная интеграция на сайт компании ожидается в начале 2019 года.

«Мы начнем предлагать продажу биткоина на сайте Overstock в первом или втором квартале следующего года», — сказал он.

Несмотря на то, что криптовалютное пространство переживает трудные времена, Патрик Берн не придает этому особого значения и подчеркивает, что Overstock смотрит на долгосрочную перспективу. Также он сравнил сегодняшнее состояние рынка с турбулентностью на раннем этапе становления интернета.

«Когда случился крах всех этих дотком-компаний, это произошло не потому, что что-то было не так с технологией. Монеты приходят и уходят, но мы работаем с блокчейном на долгосрочную перспективу», — сказал Берн.

Кошелек Bitsy призван стать дружественным по отношению к пользователям связующим мостом между фиатными валютами и миром криптовалют и будет включать в себя функции, которые должны соответствовать ожиданиям не только опытных пользователей, но и новичков. К последним Патрик Берн относит и ключевую пользовательскую базу Overstock – не слишком хорошо подкованных технически женщин среднего возраста.

При этом он подчеркивает, что в кошельке будут храниться настоящие биткоины, а не предусмотренная контрактом претензия, как это происходит в случае с биржами или сторонними сервисами по хранению криптовалют.

«Вся суть криптовалюты в том, что это форма денег, которую власти не могут контролировать. Это то, что делает криптовалюту криптовалютой», — добавил Берн.

По словам COO Medici Ventures Стива Хопкинса, именно простота и удобство в пользовании Bitsy были главными приоритетами компании.

«Мы посвятили большое количество времени тому, чтобы понять, как люди, которые не имеют компьютерного образования, взаимодействуют с платежными приложениями», — сказал он.

Например, кошелек будет иметь такие функции безопасности, как возможность верификации по отпечатку пальца и при помощи технологии распознавания лица, а также находящийся в процессе получения патента механизм восстановления ключей, который позволяет получить к ним доступ в экстремальных ситуациях. Это будет призвано снизить вероятность того, что пользователь навсегда потеряет средства в случае потери или кражи телефона.

«Bitsy задает новый стандарт криптовалютных кошельков. Он предложит действительно нечто особенное в сравнении с большинством других кошельков на рынке», — сказал Патрик Берн.

Отметим, что Overstock была одной из первых крупных компаний, которая начала принимать биткоин в качестве оплаты за товары. Тем не менее, несмотря на весь тот оптимизм, который глава компании испытывает по отношению к биткоину, в этом году на фоне коррекции криптовалютного рынка ее акции заметно просели.

Ранее на этой неделе Патрик Берн сообщил о продаже 10% принадлежащих ему акций Overstock. Получив за них около $20 млн, он собирается инвестировать эти средства в блокчейн-проекты.

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