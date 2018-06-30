#Гид по вузам Бишкека: Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова (КЭУ)

9 июля начнется прием документов в вузы Кыргызстана на основе результатов ОРТ. Чтобы помочь абитуриентам сориентироваться, редакция Kaktus.media рассказывает об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.

Мы уже подготовили информацию о КРСУ, КНУ, БГУ, АУЦА, КГТУ, Национальной академии художеств, Академии туризма, МУК, МУА, физкультурной академии, КНК, ККУ, КГУСТА, БФЭА, МАУБФиБ, ИСРиП, Восточном университете, КГУКИ, Академии МВД, КГЮА, КНАУ.

Кыргызский экономический университет имени Мусы Рыскулбекова готовит специалистов в сфере экономики. Профессорско-преподавательский состав включает 4 доктора экономических наук, одного членкора НАН и 4 кандидатов экономических наук, которые активно занимаются научными исследованиями.

Перечень документов, предоставляемых в приемную комиссию при поступлении

Институт — после 11-го класса:

сертификат ОРТ;

аттестат об окончании полного среднего образования;

медицинская справка формы №086;

фото 3х4 — 6 штук;

копия паспорта;

приписное свидетельство или военный билет (для призывников).

Институт — после среднего профессионального образования:

сертификат ОРТ;

диплом об окончании СПО;

медицинская справка форма №086;

фото 3х4 — 6 штук;

копия паспорта;

приписное свидетельство или военный билет (для призывников).

Среднее профессиональное образование в КЭУ:

свидетельство об окончании среднего образования;

фото 3х4 — 6 штук;

медицинская справка формы №086;

копия паспорта или свидетельства рождения;

приписное свидетельство (для призывников).

Экономика

НаправлениеСтоимость очного обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для граждан КРСтоимость обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для иностранных гражданФинансы и креди39 20051 000Бухучет, анализ и аудит39 20051 000Бухучет и аудит в государственном секторе39 20051 000Банковское дело39 20051 000Страхование39 20051 000Статистика39 20051 000Налоги и налогообложение39 20051 000Международная экономика и бизнес39 20051 000Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность39 20051 000Внешнеэкономическая деятельность и международная торговля39 20051 000Математические методы в экономике39 20051 000

Менеджмент

НаправлениеСтоимость очного обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для граждан КРСтоимость обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для иностранных гражданМенеджмент в индустрии гостеприимства и туризма35 30045 900Менеджмент и маркетинг35 30045 900

Коммерция

НаправлениеСтоимость очного обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для граждан КРСтоимость обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для иностранных гражданТовароведение и экспертиза товаров35 30045 900Ресторанный бизнес и сервис35 30045 900Таможенная экспертиза 35 30045 900Коммерция в рекламном бизнесе 35 30045 900

Туризм

НаправлениеСтоимость очного обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для граждан КРСтоимость обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для иностранных гражданТехнология и организация туроператорских услуг и турагентских услуг35 60046 300Международный туризм35 60046 300

Бизнес-информатика

НаправлениеСтоимость очного обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для граждан КРСтоимость обучения на 2018-2019 учебный год в сомах для иностранных гражданБизнес-информатика в таможенном деле35 60046 300Информационная безопасность в отраслях экономики35 60046 300Электронный бизнес (электронная коммерция)35 60046 300Управление информационными ресурсами (IT-менеджер)35 60046 300

Материал подготовила Ксения Милохова.

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