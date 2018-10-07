ГФС: Более 30% работников в Украине получают зарплату в конвертах

Соответствующее заявление 5 октября сделал исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Евгений Бамбизов, передает «Зеркало недели».

«По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах частично или полностью. То есть масштабы весьма существенные», — подчеркнул он.

Эксперт: «Тень» в украинской экономике победили лишь на бумаге По словам зампредседателя ГФС, тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами.

«В свою очередь штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен», — добавил Бамбизов.

В августе Министерство экономики Украины оценило объем тени экономики страны в 33% от ВВП. Этот показатель, по данным Департамента экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования министерства экономического развития и торговли Украины, на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом экономист Александр Охрименко считает, что прогресс виден лишь на бумаге: «Показатель снижения объемов теневой экономики, о котором сообщили в Минэкономики, — это условный показатель. Это перемога в методике расчетов. Министерство экономики считает по четырем показателям: предприятий, энергетическому, банковскому и розничных продаж. Они это все обобщают. Но если мы смотрим по предприятиям — там около 50%, банковскому — около 40%, а прибылей — около 20%. Тут нам и говорят, что теневая экономика «упала». У Минэкономики есть задание показать успех. Но после Майдана «тень» выросла однозначно».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман также озаботился проблемой теневых доходов граждан Украины, о чем и сообщил в сентябре при презентации проекта распоряжения «О мерах, направленных на детенизацию отношений в сфере занятости населения». Согласно нему, с 5 октября в стране должны были начаться проверки бизнеса. Однако, по мнению экспертов, в числе которых экономист Андрей Мартынюк, в первую очередь проверки приведут к росту коррупции.

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