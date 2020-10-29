Гетманцев: для нас сверхзадача – догнать Беларусь или Россию (Гордон, Украина) | Экономика | ИноСМИ

Гордон, Украина © AP Photo, Efrem Lukatsky

Сделать из Украины Францию не получится и при жизни следующего поколения, заявил народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Сверхзадача Украины — догнать Белоруссию или Россию, у которой ВВП выше в три раза.

Сверхзадачей для украинской экономики является догнать Беларусь или Россию. Такое мнение выразил в интервью изданию «ГОРДОН» народный депутат от «Слуги народа», глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Чтобы догнать Польшу по уровню ВВП на душу населения, нам минимум 40 лет надо. (…) К чему я говорю? Нет простых решений. Надо смотреть правде в глаза: сделать из Украины Францию не получится даже при жизни наших детей. Для нас сверхзадача — догнать Беларусь или Россию, у которой — на минуточку! — ВВП в три раза больше, чем у нас. Недавно вышел отчет МВФ о доходах населения в мире. Он подтверждает это», — сказал он.

Глава парламентского комитета подчеркнул, что «Южной Корее понадобилось 40 лет, чтобы превратиться из страны — экспортера водорослей в страну — экспортера высокоточной техники».

«Нам, к слову, понадобилось 30 лет, чтобы пройти путь в обратном направлении… Экономическое развитие — очень долгий, кропотливый, каждодневный труд. Комплексный труд, где надо в том числе и законы внедрять, и ошибки исправлять, и еще раз внедрять уже исправленные законы. Это касается всех сфер, в том числе налоговой, правоохранительной и судебной. Мы не можем сегодня делать сначала одно, а потом другое. Мы должны работать по всем направлениям вместе. Тогда будет толк», — объяснил Гетманцев.

Главред15.10.2020Корреспондент25.08.2020Апостроф10.07.2020

По прогнозам правительства, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8% при инфляции 6,8%. Всемирный банк считает, что экономика Украины упадет на 3,5%.

В то же время Международный валютный фонд считает, что ВВП Украины в этом году сократится на 8,2%, в 2021-м — вырастет на 1,1%, в 2022-м — на 3%. На докризисный уровень экономика выйдет не раньше 2023 года, считают в МВФ.

По прогнозу Нацбанка, экономика Украины сократится в 2020 году на 5%, в 2021 году восстановительный рост составит 4,3%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что в 2020 году экономика Украины сократится на 6,5% и вырастет на 3,8% и 3,5% в 2021-м и 2022 годах.

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