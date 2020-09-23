герой во Франции, для родной Украины — никто — Новости политики, Новости Украины — EADaily

В конце сентября во французском городе Гренэ (департамент Па-де-Кале) открыли детский парк, названный именем украинца Василия Порика (1920−1944) — лидера французского Сопротивления, бывшего узника нацистского концлагеря, Героя Советского Союза посмертно. Парк открыли недалеко от мэрии и здания детского сада. Рядом с парком находится улица Жюльена Фаскеля — героя французского Сопротивления. Парк создан по инициативе общества Memoire Russe. Посадку жителями Гренэ деревьев и цветов пришлось отложить из-за карантинных мер по коронавирусу.

Памятный знак в парке с фронтовой фотографией Порика. Иллюстрация: сообщество Memoire Russe.

В обсуждении проекта парка принимала участие молодежь города Гренэ, в частности местные студенты. Для этих молодых французов украинец Порик — освободитель Франции от нацистов и фактически почетный горожанин Гренэ. В Гренэ Порик укрывался после своего побега из плена — на чердаке дома местных жителей, активистов Сопротивления.

Отряд маки под командованием Порика с июня 1943 по июль 1944 года уничтожал живую силу немецких карателей, пустил под откос десяток немецких военных эшелонов, очистил от немцев город Дрокурор, освободил узников концлагеря Бомон. В этом концлагере пленный лейтенант Красной армии Порик оказался летом 1942 года. Узников заставляли выполнять непосильную работу в шахтах. Однако узник Порик недолго мучился в забое. Он втерся в доверие к коменданту и вскоре стал старшим капо лагеря, набрав в помощники узников-украинцев. На посту гитлеровского прислужника Порик проявил незаурядные актерские способности. Когда появлялось немецкое начальство, Порик демонстрировал показную жестокость, в остальных случаях был для узников охраной от нацистских зверств и верным другом. Украинские помощники старшего капо были проверенными советскими патриотами. Порик был членом лагерного Сопротивления, тесно связанного с французскими коммунистами. Еще находясь в лагере, Порик организовал и провел ряд диверсий на немецких промышленных объектах и железных дорогах, наладил систему успешных побегов узников из Бомона и других лагерей к маки, установил связь с Сопротивлением в других концлагерях севера Франции. На след Порика гестаповцы смогли выйти только в апреле 1944 года — когда Порик уже давно сбежал из лагеря.

Отважный украинец Василий Порик погиб смертью героя 22 июля 1944 года. Во время выполнения боевого задания возле города Аррас Порик и его товарищ по оружию Василий Колесник попали в засаду и были впоследствии расстреляны. «Лейтенант Базиль погиб ради того, чтобы жила Франция. Базиль — имя, которое долго было у всех на устах, которое мы всегда будем произносить с уважением. Базиль воевал вместе с нашими партизанами. Он был примером для пионеров нашего бессмертного народного восстания», — писала о гибели Порика газета Liberte в 1944 году, когда Франция была освобождена от нацистов.

17 февраля Василию Порику исполнилось бы 100 лет. На Украине этот юбилей прошел незамеченным, в частности в родной для Порика Винницкой области. В удручающем состоянии находится музей Порика, расположенный в его родном селе Соломирка (с 1964 года — Порик). В 2000 году, за 14 лет до того, как неонацисты из «Свободы» пройдут с факелами по Киеву, государственный музей Василия Порика был разграблен местными жителями. Украли награды Порика, письма от его товарищей по французскому Сопротивлению, каску, другие экспонаты. Две похищенные награды героя до сих пор найти не удалось. Коммунист и антифашист Василий Порик не вписывается в лекала постмайданной Украины, как и руководитель подпольной группы НКВД в оккупированном Киеве Иван Кудря, партизанский генерал Сидор Ковпак, командующий 1-м Украинским фронтом Николай Ватутин, легендарный охотник за запрещенными в России ОУН-УПА Павел Судоплатов и другие настоящие герои Украины. Так называемая «евроинтеграция» требует от Украины чествования других «героев».

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