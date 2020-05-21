Германский эксперт: проведение «двух сессий» дает сигнал надежды Китаю и миру

Германский эксперт: проведение «двух сессий» дает сигнал надежды Китаю и миру

Экс-глава департамента Европы и международных отношений земли Гессен Германии, почетный советник Китайского международного центра инвестиционного содействия министерства коммерции КНР доктор наук Майкл Борчман в своей авторской статье отмечает, что предстоящее проведение «двух сессий» в Китае означает, что ситуация в стране продолжает улучшаться, нормальная экономическая деятельность и социальная активность постепенно восстанавливаются.

Автор пишет, что мир в 2020 году оказался совсем иным. Мрачная тень пандемии COVID-19 накрыла практически все страны. Китайская экономика, как и вся мировая экономика, понесла большой ущерб из-за коронавирусной эпидемии. За первый квартал 2020 года рост китайской экономики сократился на 6,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. В связи с этим, правительству страны предстоит наметить важные цели дальнейшего развития, направленные на восстановление пострадавшей от эпидемических мер экономики и оживление международной цепочки поставок, оказавшейся нестабильной так же из-за пандемии.

Кроме того, коронавирусная эпидемия привела к обострению факторов нестабильности и неопределенности в экономике главных торговых партнеров КНР. В этой и без того сложной ситуации администрация Трампа то и дело пытается нанести удары по экономике и политике Китая, что еще более усугубляет положение.

По словам Майкла Борчмана, несмотря на все это, надежда по-прежнему есть. Предстоящее проведение «двух сессий» дает сигнал надежды: ситуация в Китае продолжает улучшаться, постепенно восстанавливается нормальная жизнедеятельность людей и экономический порядок. С одной стороны, это сигнал для населения самого Китая, а с другой, — для тех стран, чья экономика тесно связана с Китаем, которые также испытывают трудности из-за коронавирусной пандемии. Известно, что уверенность и приверженность своим целям – это залог достижения экономического прогресса и достижений.

«Именно поэтому я считаю, что 22 мая мы услышим сигнал надежды и нового старта, который адресован как самому Китаю, так всему миру», – заключает Майкл Борчман.

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