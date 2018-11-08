Германия подписала соглашение о соцобеспечении украинских гастарбайтеров (ФОТО)

Министр социальной политики Украины Андрей Рева и посол Германии Эрнст Райхель 7 ноября в Киеве подписали немецко-украинское соглашение о социальном обеспечении

Фото: Посольство Німеччини

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу посольства Германии в Украине.

Соглашение о социальном обеспечении, в частности, координирует социальную защиту в сфере государственного пенсионного страхования.

Соглашение содержит регулирование избежания двойного страхования в обеих странах. Так, для работников, а также их работодателей, главным образом, действуют нормы законодательства того государства, в котором по факту осуществляется трудовая деятельность. Для работников, временно задействованных в другой стране, обеспечивается то, что они могут оставаться интегрированными в систему социального страхования той страны, где они работали до того.

Из-за масштабных и интенсивных внешнеэкономических отношений Германии с Украиной подписание соответствует интересам обеих сторон, поскольку соглашение может облегчить обоюдное инвестирование и таким образом поспособствовать созданию рабочих мест.

Кроме того, документ предусматривает неограниченный перевод пенсий в другое договорное государство (принцип экспорта выплат). Предпосылки для приобретения права на пенсию могут выполняться через совместное суммирование приобретенного в обоих государствах страхового стажа (накопления минимального пенсионного стажа). Также в отрасли страхования в случае несчастного случая соглашение является также основой для того, чтобы выплаты могли осуществляться в неограниченном объеме в другое договорное государство.

Соглашение разработано по принципам, которые также являются действующими внутри Европейского союза. Для окончательного вступления документа в силу необходимо еще одобрение парламентами в обеих странах.





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