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Германия одолжила Украине ещё полмиллиарда евро

Экономика Украины 01 Мар 2019
Германия одолжила Украине ещё полмиллиарда евро
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Немецкий Deutsche Bank выдал Украине кредит в €529 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Об этом сообщается на сайте украинского Минфина.

Кредит будет перечислен двумя траншами: €240 млн со сроком погашения в течение четырёх лет и €289 млн сроком на десять лет.

«По этому кредиту была использована вторая часть гарантии МБРР на общую сумму в размере 750 миллионов долларов», — сказано в сообщении украинского министерства.

Ранее News.ru сообщал, что современная экономика Украины построена на долгах, субсидиях и деньгах, заработанных гастарбайтерами, хотя 10 лет назад она относилась к числу самых развивающихся в мире. Об этом заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович.

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