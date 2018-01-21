Германия и Франция готовы обновить Елисейский договор и усилить Европу

Германия и Франция готовы обновить Елисейский договор, заключенный 55 лет назад и заложивший основу для примирения и развития тесного сотрудничества двух государств. Об этом заявила в пятницу в Париже канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС.

«Я рада, что мы приняли решение обновить этот договор в 21 веке в свете новых вызовов», — сказала она. «Германо-французская дружба и сотрудничество всегда связаны с темой усиления Европы, — отметила Меркель. — Как мы можем изменить Европу в глобальном мире? Я думаю, что в новом Елисейском договоре это будет отражено».

Меркель напомнила, что на зондирующих переговорах о коалиции с социал-демократами теме развития единой Европы было уделено важное значение. По ее мнению, принятый по итогам консультаций документ предлагает пространство для переговоров с Францией по дальнейшему укреплению ЕС.

В свою очередь Эмманюэль Макрон по итогам встречи с канцлером заявил, что Германия является необходимым партнером Франции для проведения реформ в Евросоюзе.

«Наши планы не могут быть реализованы в одиночку, — сказал французский лидер. — Нам необходимо координировать их с планами Германии».

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