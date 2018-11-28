Германия дала Украине почти €85 миллионов — Нефедов назвал три направления — Укринформ. Новости Украины и мира

Украина и Германия подписали в Берлине межправительственный протокол о выделении нашему государству €84,8 млн на проекты технической и финансовой помощи.

Об этом рассказал корреспонденту Укринформа первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, который поставил свою подпись под документом.

«Три основных направления, на которые Германия выделяет средства, это восстановление Донбасса, энергоэффективность и профессиональное образование», — сказал Нефедов.

Сейчас уже реализуются 10 проектов, еще три — начинаются, среди них и проект по метрологии, который становится очень важным в контексте евроинтеграции, отметил чиновник.

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Он добавил, что ежегодно пересматриваются объемы помощи, и «мы счастливы, что Германия продолжает нас поддерживать и эти объемы растут каждый год». Эти почти 85 млн евро разделены между кредитами под льготные проценты и грантами.

Германия является важным партнером Украины в сфере технической помощи для реформ: с 2002 года Берлин выделил на эти цели 705,8 млн евро, основная часть из которых — в течение последних 4-5 лет.

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