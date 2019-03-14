Герман Греф назвал главную проблему России — — Профиль

Глава Сбербанка Герман Греф

©Денис Тырин/ТАСС

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, главной проблемой России является отсутствие эффективной системы государственного управления. Об этом он заявил во время конкурса «Лидеры России», когда один из финалистов попросил его назвать три главные проблемы в нашей стране.

«Можно я назову одну?» – спросил он, добавив, что во все остальное просто не надо пускаться.

Помимо этого, Греф рассказал о вызовах, с которыми сталкивается сегодня мировая экономика. По его словам, основным из них является диджитализация бизнеса. Руководитель Сбербанка уверен, что этот процесс коснется всех сфер жизнедеятельности.

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