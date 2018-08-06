Геращенко призвала Парубия проголосовать за отмену ее иммунитета

Нардеп от «Батькивщины» Андрей Сенченко потребовал снять неприкосновенность с вице-спикера ВР Ирины Геращенко

В ответ замглавы Верховной Рады обратилась к председателю украинского парламента Андрею Парубию с призывом поставить этот вопрос на голосование, передает «ДС» со ссылкой на ее страницу в Facebook.

«Некий Андрей Сенченко, член «Батькивщины», который ни разу … не был на Донбассе (как и в Крыму в феврале — марте 2014) требует снять с меня неприкосновенность и подать в суд за мою политическую позицию по Донбассу. Я уже направила голове ВР заявление с требованием на первом заседании ВР в сентябре 2018 первым вопросом по требованию «Батькивщины» поставить вопрос о снятии с меня неприкосновенности», — написала Геращенко.

Ранее Сенченко заявил, что с Геращенко нужно снять депутатскую неприкосновенность из-за того, что она выступает за продление особого статуса Донбасса.

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