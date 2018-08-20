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Геращенко опубликовал фото трупа преступника, напавшего на харьковскую мэрию

Политика 20 Авг 2018
Геращенко опубликовал фото трупа преступника, напавшего на харьковскую мэрию
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Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко обнародовал фотографию преступника, который совершил вооруженное нападение на мэрию Харькова и застрелил полицейского

Фото Геращенко опубликовал на своей странице в Facebook, информирует «ДС».

«Публикую посмертное фото негодяя — убийцы полицейского. Медики пытались его спасти, но им это не удалось. Его преступлениям — нет оправданий!», — написал Геращенко.

Опознавших злоумышленника просят звонить в полицию по телефонам: (057) 705-93-00, (050) 343-84-04, (050) 52-20-232, (057) 705-90-77 или 102.

Как сообщала «ДС», в ночь на 20 августа неизвестный ворвался в горсовет Харькова, где выстрелом ранил охранника; позже смертельную пулю получил один из прибывших на место патрульных полицейских. Погибшим оказался 29-летний патрульный Дмитрий Кириенко. У него остались жена и малолетняя дочь. Очевидец ЧП рассказал, что преступник расстрелял копа в упор.

Позднее источник в правоохранительных органах заявил, что во время ночной стрельбы были ранены четыре человека. Патрульные применили табельное огнестрельное оружие и застрелили нападавшего. Сейчас правоохранители устанавливают его личность. 

В полиции рассматривают три версии нападения.

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