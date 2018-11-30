Геополитика, а не нефть: курс доллара реагирует на твит Трампа и запрет Порошенко — Свободная Пресса

Главные политические новости суток повлияли на курс доллара, на бирже американская валюта начала с роста и эти тенденции продолжаются, реагируя как на твит Трампа об отмене встречи с Путиным, так и на объявленный Петром Порошенко запрет на въезд мужчин на Украину.

Как сообщалось, на десять утра (мск) в долларах твит Трампа об отмене встречи с российским президентом был оценен так — USD подорожал на 16 копеек до отметки в 66,37 рубля. Новости о запрете въезда россиян на Украину продолжили поднимать доллар — к 11 утра до 66,5, согласно последним данным о курсе на сайте Мосбиржи — до 66,71 рубля.

Курс евро на открытии торгов прибавил 17 копеек и достигал 75,57 рубля. Через час торгов евро стоил 75,66, по данным на 12:45 европейская валюта скакнула до 75,89.

Курс рубля зависит от геополитики, а не от нефти, полагает большинство экспертов. «На прошлой неделе котировки нефти марки Brent упали ниже $ 59,00 за баррель — рекордного значения с октября 2017 года, и несмотря на активную фазу налогового периода в России, традиционно поддерживающего курс национальной валюты, рубль оттолкнулся от зоны поддержки (65,50−66,00) и закрыл торговую сессию пятницы на уровне 66,30 руб. за доллар, чтобы уже в понедельник упасть почти на 1,3% на фоне эскалации геополитической напряженности в связи с украинской провокацией в Керченском проливе», — отмечает аналитик компании «ФинИст» Геннадий Попов.

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Впрочем, эксперт отмечает, что в случае эскалации конфликта стоит «ждать тестирования минимумов рубля к доллару в области 68,00 и даже на уровне 70,50 рублей, стоящим „рубиконом“ на пути развития долгосрочного нисходящего тренда по российской валюте».

Напомним, президент США Дональд Трамп написал твит, что отменяет встречу с Владимиром Путиным, которая должна была состояться 1 декабря на полях саммита G20 в Аргентине. По словам президента США, причиной отмены полноформатной встречи стал инцидент в Керченском проливе и тот факт, что корабли и моряки ВМС «незалежной» не вернулись на Украину. Сегодня утром Петр Порошенко сообщил, что «Украина ввела ограничения въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60», с помощью этого решения президент надеется помешать «россиянам осуществить в Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году».

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