Генштаб усилил охрану на всех складах и арсеналах Украины

Мероприятия по локализации и ликвидации чрезвычайного происшествия на 6-м арсенале Министерства обороны в Черниговской области продолжаются

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает «ДС».

«На месте происшествия в круглосуточном режиме продолжает работать оперативный штаб Вооруженных сил Украины по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Ситуация контролируемая», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Генштаба в Facebook.

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В Генштабе также заявили об усилении охраны складов и арсеналов на всей территории страны

«По приказу начальника Генерального штаба — Главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала армии Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины», — сказано в сообщении.

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Как сообщала «ДС», взрывы на складах близ Ични произошли во вторник, 9 октября, около 03:30. Спасатели эвакуировали около 12,5 тысяч человек, данных о погибших или пострадавших в результате взрывов и пожара на складах не поступало. СБУ расследует несколько версий произошедшего, в том числе и версию о диверсии.

Все о взрывах на арсенале ВСУ близ Ични читайте здесь.

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