Генсек ОПЕК: сейчас мировой рынок ежедневно получает на 17,2 млн баррелей меньше

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В результате сокращения добычи ОПЕК+ на 9,7 млн б/с в сочетании с дополнительными добровольными сокращениями в июне со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта, а также ограничениями в таких странах, как США, совокупный объем поставок на мировой рынок уменьшится на 17,2 млн б/с. Об этом в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

Картель и союзные страны в рамках соглашения ОПЕК+ сокращают добычу быстрыми темпами и видят признаки того, что мировая экономика начинает восстанавливаться, отметил Баркиндо. Он предположил, что худший этап нефтяного кризиса, вызванного коронавирусом, может быть позади.

Страны ОПЕК+ нацелены на полное соблюдение соглашения, заверил Генсек ОПЕК.

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