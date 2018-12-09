Генсек ООН ошеломил триллионными суммами, которые теряет мировая экономика из-за коррупции — Последние новости в мире

Он подчеркнул, что коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов.

Из-за коррупции мировая экономика ежегодно теряет 2,6 трлн долларов, а ежегодный объем взяток в мировом масштабе составляет один триллион долларов.

Такие цифры привел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, сообщает пресс-центр организации.

«По данным Всемирного экономического форума, ежегодные потери, связанные с коррупцией, составляют не менее 2,6 трлн долларов США, или 5 процентов мирового валового внутреннего продукта», – отметил глава ООН.

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Он добавил, что коррупция существует во всех странах – богатых и бедных, на севере и на юге. «Она является посягательством на ценности и идеалы Организации Объединенных Наций. Коррупция лишает людей школ, больниц, отпугивает инвесторов и ведет к разбазариванию природных ресурсов. Она подрывает верховенство права и способствует совершению других преступлений», – заявил генеральный секретарь.

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Он подчеркнул, что уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и другие финансовые махинации подрывают усилия по достижению целей устойчивого развития. Антониу Гутерриш призвал объединиться в борьбе с коррупцией и добиваться возвращения похищенных активов.

Напомним, МВФ и Всемирный банк заявили, что прогресс в Украине в борьбе с коррупцией – слабый. В Украине ни одного чиновника не привлекли к ответственности за коррупционные деяния.

ВидеоУкраина потеряла минимум 220 миллионов гривен через коррупционные сделки «Укравтодора»

В 15 областях синхронно — в службах автомобильных дорог — СБУ вместе со столичной прокуратурой изымали документы. Должностных лиц подозревают в коррупционных сделках, по которым государство потеряло не менее 220 миллионов гривен. По информации следствия, каждое из представительств автодора, не имея в своем бюджете денег, заказывало своим подрядчикам ремонты дорог и не платило. Те шли в суд и выигрывали не только сумму оплаты, но и штрафные санкции.





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