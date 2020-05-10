Генпрокурору направлены доказательства работы Геруса на Кремль (ФОТО). Новости политики

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации, экс-замглавы СБУ Геннадий Москаль направил в генпрокурору сообщение о возможных преступных действиях нардепа от «Слуги народа» Андрея Геруса в пользу РФ

Об этом председатель общественной организации «Народ Украины против коррупции» Геннадий Москаль сообщил на своем официальном сайте, обнародовав копию сообщения, передает «ДС».

«(Москаль) усматривает в действиях господина Геруса признаки государственной измены… В своем обращении Геннадий Москаль приводит конкретные факты, которые могут свидетельствовать о работе господина Геруса в качестве агента влияния Российской Федерации, предоставляет информацию о методах финансирования его подрывной деятельности спецслужбами РФ, а также раскрывает связи народного депутата в специальных органах России и Беларуси», — говорится в сообщении.

Москаль, в частности, утверждает, что предприятие Геруса якобы получил от швейцарской фирмы $1 млн. Позже стало известно, что эта фирма была основана российскими спецслужбами для оплаты своей агентуры в Украине.

Кроме того, как отмечает общественный деятель, Герус был инициатором ряда судебных исков с целью ослабить энергетическую безопасность Украины.

После избрания главой комитета Верховной Рады по энергетике, Герус пытался протянуть принятие поправок, которые бы позволили возобновить импорт электроэнергии из Беларуси, которая имеет фактически единую энергосистему с Россией. И, после обвала энергорынка Украины с помощью агентов влияния Кремля, Беларусь по замыслу России должна отказаться от экспорта электроэнергии в Украину, что привело бы к краху энергосистемы Украины с дальнейшим ее переходом под контроль России.

Москаль также обращает внимание, что импорт электроэнергии из Беларуси по демпинговым ценам выгоден олигархам Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые с 2015 г. стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии». Инициатором правки был член фракции «Слуга народа», руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 г. благодаря «поправке Геруса». Объем российской электроэнергии, поставляемый на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привело к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главы НКРЕКП с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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