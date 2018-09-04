Генпрокуратуру и СБУ призвали заняться Медведчуком

Народные депутаты, члены фракций «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» призывают Генпрокуратуру и СБУ расследовать деятельность Виктора Медведчука

АНдрей Левус. Фото: УНИАН

Об этом заявил депутат Андрей Левус (фракция «НФ»), выступая от двух фракций, передает «ДС» со ссылкой на Укринформ.

«Мы призываем Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины принять все необходимые меры по расследованию антиукраинской деятельности Виктора Медведчука», — подчеркнул Левус.

Во время заседания эти две фракции попросили перерыв в заседании, но впоследствии согласились заменить ее на выступление.

Депутаты от этих фракций подошли к трибуне с плакатами, в частности на которых были изображены поэт Василий Стус и Медведчук. Левус напомнил, что во вторник исполняется 33 лет со дня смерти Василия Стуса, и призвал депутатов почтить его память минутой молчания.

Левус заявил, что Медведчук «является главным локомотивом пророссийских идей в Украине».

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