Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Вербицкого

Погибший евромайдановец Юрий Вербицкий

Генпрокуратура подозревает 14 человек, причастных к похищению и убийству евромайдановца Юрия Вербицкого. Об этом на брифинге, который транслировал «112 Украина«, сказал начальник департамента спецрасследований Генрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Также важным расследованием является похищения в ночь с 20 на 21 февраля из Александровской больницы Юрия Вербицкого и Игоря Луценко, и умышленное убийство Вербицкого. Также аналогичная ситуация с ходом расследования, это производство расследовалось следователями МВД, они сообщили о подозрении 13 лицам, объявили их в розыск», — сказал он.

После объявления 13 человек в розыск расследование было передано в департамент специальных расследований, и в настоящее время дополнительно установлены лица, которые причастны к этому преступлению.

«В частности, одному из них на сегодняшний день сообщено о подозрении, он взят под стражу, суд согласился с доводами следствия. Следствие по нему продолжается. Надеюсь, в ближайшее время будет завершено», — подчеркнул Горбатюк.

По его словам, на данный момент продолжается расследование и устанавливаются другие причастные к похищению Луценко и Вербицкого.

Напомним, Апелляционный суд Киева признал законным решение Печерского районного суда Киева, который арестовал Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения депутата Верховной Рады от фракции «Всеукраинское объединение «Батькивщина» Игоря Луценко и евромайдановца Юрия Вербицкого.

Напомним, активиста похитили 21 января 2014 года из больницы и вывезли в лес, где позже было найдено его тело.

Как сообщалось, дело 11-го подозреваемого в убийстве Юрия Вербицкого и похищении Луценко Печерский районный суд начал рассматривать 29 июля 2017 года.

Суд арестовал Волкова до 26 сентября включительно.

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