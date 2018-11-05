Генпрокуратура передала дело Гандзюк в СБУ

Уголовное производства по делу Екатерины Гандзюк, которое расследовала Нацполиция Херсонской области, передано в Главное следственное управление Службы безопасности Украины

Генпрокуратура передала дело Катерины Гандзюк в СБУ

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, информирует «ДС».

«Генеральной прокуратурой принято решение о передаче уголовного производства по делу Екатерины Гандзюк, которое расследовала Нацполиция Херсонской области, в Главное следственное управление Службы безопасности Украины, которое занимается расследованием по установлению заказчиков преступления», — написала Сарган в Facebook.

По ее словам, два производства будут объединены в одно для дальнейшего расследования и установления заказчиков нападения на Гандзюк.

Как сообщала «ДС», 4 ноября, в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк. По предварительным данным, смерть наступила из-за оторвавшегося тромба.

В полиции подтвердили факт смерти Гандзюк. Президент Украины Петр Порошенко обратился к правоохранителям с требованием найти и наказать убийц и заказчиков нападения на Катю Гандзюк.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 1 августа ее доставили в Киев для дальнейшего лечения. Гандзюк перенесла более 10 операций. Медики оценивали ее состояние как стабильно тяжелое.

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